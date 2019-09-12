«Т Плюс» увеличит инвестиции и долг

Несмотря на перспективу слияния с «Газпром энергохолдингом», «Т Плюс» (39,59% акций распоряжается «Ренова» Виктора Вексельберга) утвердила новую стратегию развития бизнеса до 2032 года. Компания увеличит инвестиции в тепловой сегмент бизнеса и модернизацию своих старых ТЭЦ, общие вложения составят 325 млрд руб. Также компания намерена выделить солнечную генерацию в отдельное СП с «Хевелом». При этом компания столкнется с вынужденным ростом долговой нагрузки, но по требованию акционеров продолжит платить дивиденды.

В 2019–2032 годах «Т Плюс» увеличит свою инвестпрограмму до 325 млрд руб., рассказал 12 сентября и. о. гендиректора, председатель правления компании Андрей Вагнер, объясняя ее рост пересмотром стратегии компании. Из этой суммы 100 млрд руб. составят существующие тарифные источники, еще около 100 млрд руб. компания направит на обновление старых ТЭС по программе модернизации (финансируется за счет повышенных платежей оптового энергорынка). Кроме того, еще 125 млрд руб. составят собственные и заемные средства, которые пойдут в том числе на обновление теплосетей.

Всего на обновление теплосетей в регионах своего присутствия, по словам топ-менеджера, требуется около 180–200 млрд руб., но пока на эти цели в инвестпрограмму заложено только около 50 млрд руб.

Новая стратегия принята, несмотря на перспективу сделки по объединению активов с «Газпром энергохолдингом» (объединяет энергоактивы «Газпрома»), но в случае совершения сделки будет пересмотрена, уточнил господин Вагнер.

В программу модернизации старой генерации компания хочет включить 15 энергоблоков, из них четыре проекта — замена оборудования на Пермской ТЭЦ-9, Ижевской ТЭЦ-2 и Самарской ТЭЦ-2 — уже прошли отборы, их CAPEX — 17,6 млрд руб. Удельный CAPEX модернизации одного энергоблока на 120 МВт, по оценке господина Вагнера, составляет 4,7 млрд руб. На модернизацию всех проектов «Т Плюс» может потратить до 107,6 млрд руб. «Т Плюс» хотела бы переводить свои станции с паросилового цикла на парогазовый, «но заявленный уровень локализации не позволяет купить импортные газовые турбины», отметил господин Вагнер.

Долговая нагрузка компании вырастет, но ее планируется «удержать в границе 190 млрд руб. (сейчас чистый долг — 141,8 млрд руб.), ковенант может просесть до 4», уточнил Андрей Вагнер, имея в виду соотношение чистый долг/EBITDA. При этом компания сохраняет намерение платить дивиденды, объясняя это «желанием акционера», но пока не сформулировала четкой схемы выплат: «заявлен целевой объем в 40–50 млрд руб. на ближайшие пять-шесть лет», в 2019 году компания хочет выплатить 10,5 млрд руб. Компания решила платить дивиденды после введения санкций в отношении Виктора Вексельберга и «Реновы» в апреле 2018 года, до этого «Т Плюс» исключала возможность выплат, связывая это с ростом инвестпрограммы. Всего в 2017–2018 годах компания выплатила акционерам 13,4 млрд руб. EBITDA компании вырастет с прогнозных 58 млрд руб. в 2019 году до 75 млрд руб. к 2032 году.

«Т Плюс» также хочет уйти от управления непрофильным бизнесом в солнечной энергетике, создав СП с «Хевелом» (СП «Реновы» и «Реам менеджмент») в 2020 году.

«В “Ренове” идет программа консолидации солнечных активов, выстраивание бизнеса в отдельную вертикаль»,— пояснил топ-менеджер. К 2022 году портфель «Т Плюс» в солнечной генерации составит 215 МВт. В «Хевел» считают, что комментировать консолидацию этих активов рано, поскольку решение о создании СП не принято. «Т Плюс» также продолжит очищать портфель от неэффективных активов, собираясь до 2032 года продать или вывести из эксплуатации 13–14 энергоблоков общей мощностью 3 ГВт.

Татьяна Дятел, Екатеринбург