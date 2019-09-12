РБК: сооснователь Yota получит за долги последний актив Магомедова

Компания «А-Проперти», подконтрольная сооснователю Yota Альберту Авдоляну, получает за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК) Зиявудина Магомедова, сообщило РБК со ссылкой на источники. ЯТЭК — последний крупный актив бизнесмена, арестованного в марте 2018 года за организацию преступного сообщества, хищения и растраты.

В пятницу, 13 сентября, на собрании акционеров ЯТЭК будут обсуждать одобрение крупных взаимосвязанных сделок и сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом. Источник отметил, что речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой господина Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК. Другой источник подтвердил, что «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, господин Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли.

Цена отчуждаемого имущества составит 16,82 млрд руб., или 68% балансовой стоимости активов ЯТЭК на 30 июня текущего года.

ЯТЭК обеспечивает газом Центральную Якутию. Основной актив — Средневилюйское месторождение с запасами около 140 млрд кубометров газа и 7,4 млн тонн конденсата. ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова принадлежит 82,06% компании, еще 8,53% владеет ООО «Наутилус» (конечный бенефициар — Инна Гукежева), 7,5% у кипрской Rantecho Investments Ltd.

В прошлом году «А-Проперти» выкупила большую часть долга ЯТЭК (11 млрд из 13 млрд руб.) у основных кредиторов (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк). После «А-Проперти» начала требовать с ООО «Инвестор» залог по этим кредитам в виде 82% акций ЯТЭК.

Напомним, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Об уголовном деле Магомедовых и новом фигуранте разбирательства — в материале “Ъ” «Братьям Магомедовым нашли сообщника на Псковщине».