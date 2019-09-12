Британия дает шанс выпускникам

Российским студентам станет проще устроиться на работу в Великобритании. Со следующего года после окончания университета в Соединенном Королевстве иностранцы смогут беспрепятственно находиться в стране в течение двух лет. По нынешним правилам, если студент получил диплом, он может оставаться в Британии только четыре месяца. Если за это время не удалось найти работу и переоформить студенческую визу на рабочую, выпускник обязан покинуть страну. Что думают об изменениях учащиеся британских вузов?

На радость российским студентам новый британский премьер Борис Джонсон посчитал визовую политику своей предшественницы Терезы Мэй слишком жесткой. Она в 2012 году объявила о сокращении срока пребывания выпускников в стране до четырех месяцев.

Куратор и искусствовед Денис Столяров приехал в Лондон в 2013 году и сейчас учится в аспирантуре Института искусства Курто. Он говорит, что жесткие сроки ограничивают его в возможностях: «Тереза Мэй тогда стала таким злодеем для всего сообщества иностранных студентов. Получается, сначала я учился здесь в магистратуре, сейчас — в аспирантуре, и есть ощущение, что здесь я просто иностранец, получающий образование, который дальше вернется в свою страну. Возвращение к этим правилам, согласно которым у тебя есть два года, сильно меняет расстановку».

Меры Терезы Мэй привели к тому, что в британские вузы стало поступать меньше заявок из-за рубежа. По данным на 2017 год, в королевстве училось около полумиллиона иностранцев. Большинство из них — 70 тыс. — китайцы, 60 тыс. — граждане Евросоюза, а россиян — меньше 4 тыс. Многим после учебы пришлось вернуться на родину. Карим Галеев, который в июне окончил Университет Суррея, так и не смог найти достойную работу в Англии. Такие же сложности были и у его однокурсников из Евросоюза: «Я заканчивал юриспруденцию в Англии. У меня была очень большая конкуренция в моей сфере, то есть я понимал, что я не смогу попасть в топовую компанию в Великобритании, и, соответственно, мне пришлось уехать. Товарищ был из Словакии, он говорил, что подавался в десять компаний, и ни одна его не приняла».

Борис Джонсон рассчитывает привлечь таланты в страну, особенно в сфере математики и инженерии. В правительстве напомнили и о вкладе иностранных студентов в бюджет страны — это 26 млрд фунтов стерлингов. Но не все с энтузиазмом отнеслись к нововведению. Местные эксперты по миграции считают, что в итоге иностранцы с британскими дипломами будут просто раскладывать товары по полкам.

Христина Сотскова, студентка факультета ювелирного дизайна Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне, убеждена, что за два года реальнее будет найти работу: «Никому не нужен работник всего на четыре месяца, а здесь ты получаешь в долгосрочной перспективе возможность остаться в компании, заработать репутацию и получить рабочую визу. В моей специальности все ребята, которые устроились на работу, нашли ее по результатам дипломной работы.То есть на выставки приходит работодатель, который говорит: “Да, этот студент классный”. За четыре месяца никто этим не занимается: не знаю ни одного человека, который бы бросился искать работу и таким образом нашел ее».

Изменения подстегнут интерес россиян к британским университетам, считает консультант по образованию за рубежом компании iStudy Татьяна Боченкова. По ее мнению, намечается положительный тренд для российских студентов: «“Брексит” идет российским студентам на руку. Меньше европейцев начинает поступать в британские университеты из-за того, что им дальше будет сложнее там оставаться.

Университеты смягчают для наших студентов, для неевропейцев, вступительные требования.





Кроме того, конечно, после 31 октября, скорее всего, грядет повышение цен для студентов из Евросоюза, и это еще сильнее уменьшит их количество и откроет нам пути туда».

Пока бывшие и нынешние студенты в Великобритании жалеют, что правила не изменили раньше, абитуриентам есть о чем задуматься. Тем более что сейчас в России становится все больше школ с международными программами, после которых можно поступить в бакалавриат британских вузов без экзаменов.

По данным ЮНЕСКО, примерно 60 тыс. россиян учатся за границей. В тройке лидеров — Германия, Чехия и США. А Великобритания занимает четвертое место.

Яна Пашаева, Яна Лубнина