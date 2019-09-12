К злоупотреблению подошли гуманно

Бывшей главе юридического комитета администрации Санкт-Петербурга Юлии Осиповой Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 50 тыс. рублей штрафа за злоупотребление должностными полномочиями. Ее признали виновной в том, что она привлекала сотрудников комитета для разработки нормативных актов, хотя этим должна была заниматься коммерческая компания, нанятая за 14,6 млн рублей. Дело экс-главы слушалось в особом порядке — суд рассмотрел его за один день.

При задержании в ноябре прошлого года Юлию Осипову подозревали по более тяжкой статье: ей вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы. Само уголовное дело возбудило в августе 2018 года Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Чиновницу задержали только через три месяца после этого — она работала в юридическом комитете до начала октября прошлого года. Ее увольнение по собственному желанию совпало с назначением врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который сменил отправленного в отставку Георгия Полтавченко.

Тогда следствие считало, что Юлия Осипова и ее предполагаемые сообщники сначала обеспечили ООО «Акканто» победу в открытом конкурсе на оказание комплексных юридических услуг, после чего похитили 14,6 млн рублей, а все работы по созданию нормативных актов выполняли самостоятельно. Своей вины бывшая чиновница не признавала. В процессе расследования было установлено, что соучастников у Юлии Осиповой не было, а обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Через три месяца нахождения экс-чиновницы под домашним арестом меру пресечения ей изменили на залог в 500 тыс. рублей. Уже тогда объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга отмечала, что Юлия Осипова частично признала свою вину. Смольнинский райсуд дело слушал уже в особом порядке.

В прениях прокурор согласился с переквалификацией обвинения и просил назначить для Юлии Осиповой один год условного лишения свободы, однако суд посчитал, что штрафа в 50 тыс. рублей будет достаточно. «Я искренне сожалею о содеянном: это был необдуманный поступок, который негативно характеризует меня»,— сказала в суде бывшая глава юркомитета. Ее адвокат от общения с журналистами отказался.

Сразу после окончания юридического факультета СПбГУ в 1996 году Юлия Осипова начала работу в Смольном. Некоторое время она работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а в 2004 году стала заместителем председателя юридического комитета. После повышения Анны Митяниной до вице-губернатора по социальным вопросам Юлия Осипова получила пост главы комитета. Это произошло в июне 2017 года. Собеседник “Ъ” в Смольном характеризовал ее как «высокопрофессионального и ответственного человека».

Марина Царева