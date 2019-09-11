Почти весь общественный транспорт Парижа не будет работать 13 сентября из-за забастовки

Машинисты метро и водители городского транспорта объявили о забастовке. Она начнется в 18:00 в четверг, 12 сентября, и завершится в 7:00 в субботу, 14 сентября.

Должно остановиться движение практически всех линий метро, а линии 1 и 14, работающие в автоматическом режиме без машинистов, замедлят свой график. Не будет поддерживаться расписание городских электричек RER линий «А» и «В». Количество поездов, связывающих Париж с пригородами (а в случае линии «В» и с аэропортом Шарль де Голь), будет сокращено до двух поездов в час. На 60% уменьшится количество выходящих на линии автобусов.

В то же время линии RER «C» и «D», трамваи и пригородные поезда, которые относятся к системе французских железных дорог, будут работать в обычном режиме.

Забастовка считается предупредительной и направлена против пенсионной реформы, которая, как опасаются профсоюзы, затронет интересы водителей городского транспорта.

Алексей Тарханов, Париж