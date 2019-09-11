Петербург может стать пилотным городом для запуска четырехдневной рабочей недели

Пилотным городом для запуска четырехдневной рабочей недели может стать Петербург. Об этом заявила заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина, сообщает «Петербургский дневник».

По ее словам, причина этому – разнообразные отрасли экономики и специалистов различного профиля. Реализовав реформу в масштабе одного региона, можно понять, скажутся ли положительно изменения на трудоспособности.

Специалист добавила, что плюсом четырехдневной рабочей недели является наличие свободного времени.