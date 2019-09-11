Проект планировки будущей развязки возле «Мега Дыбенко» подготовят к концу года

Ленинградская область приняла на баланс путепровод над Мурманским шоссе, возле торгового комплекса «Мега Дыбенко». Как сообщили в пресс-службе региона, передача путепровода управляющей организацией Ingka Centres производится в рамках инвестиционного соглашения по строительству новой развязки.

Ранее ИКЕА подтвердила намерение участвовать в софинансировании работ по созданию объекта, инвестиции группы в проектирование и строительство развязки составят около 700 млн рублей.

Предполагается, что в начале будущего года Ленобласть получит первые 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ.

Как заявил глава дорожного комитета области Денис Седов, до конца года необходимо завершить разработку проекта планировки территории ( ППТ) будущей развязки. На его основе будет сделан проект продления Центральной улицы до Мурманского шоссе.