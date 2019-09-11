Новый Porsche 911 вырвался вперед

Porsche 911, выпущенный в конце 2018 года, оказался самым прибыльным автомобилем 2019 года. Свое исследование о прибыльности отдельных марок автомобилей Bloomberg Intelligence приурочил к международному автосалону во Франкфурте-на-Майне.
Восьмое поколение Porsche 911 стало самым прибыльным автомобилем 2019 года. Таковы данные исследования., которое Bloomberg Intelligence, аналитическое подразделение агентства Bloomberg, представило сегодня
«Все очень просто. 911 прибылен сам по себе. А если вы добавляете какие-то опции, то маржа прибыли становится просто гигантской»,— цитирует Bloomberg своего эксперта по автомобильной промышленности Майкла Дина, добавляющего, что, к примеру, добавление варианта Turbo — «чистая прибыль». «Если предположить, что вы в любом случае продаете 10 тыс. Turbo, а еще и GT3, а еще и Turbo S, то уже одни только Turbo приносят полмиллиарда прибыли Porsche»,— говорит эксперт.
Эксперты напоминают, что глобальные продажи 911 в 2018 году превысили продажи таких марок, как Aston Martin, Bentley, Ferrari и Lamborghini, вместе взятых, составив 35 573 автомобиля.
Процент выручки, получаемой от продаж 911, оставляет далеко позади остальные модели, вошедшие в пятерку самых прибыльных. Показателен, говорят они, пример Ferrari F8 Tributo. При фантастической рентабельности продаж (50%, у 911 этот показатель, к примеру, 40%) на нее приходится только 11% всей выручки компании за год. Поскольку составители исследования сочли возможным включить в него прогнозы продаж 2020 года Aston Martin DBX с показателем 21%, F8 Tributo занял лишь третье место в списке самых прибыльных автомобилей года. Кроме того, в пятерку вошли BMW X5 2018 года выпуска (на него приходится 16% всей прибыли концерна) и Mercedes-Benz GLE (также 16% прибыли).
Для Porsche, говорят они, это особенно важно, учитывая представление своего электромобиля Taycan. «На фоне того, с какой помпой представлялся Taycan, выход нового 911 был почти будничным событием. Тем не менее (его появление.— “Ъ”) очень своевременно, поскольку поможет компенсировать затраты на переход к электромобилям, который и начинается с нового Taycan, наименее прибыльной модели»,— цитирует Bloomberg Майкла Дина.
просмотров: 694308
просмотров: 167154
просмотров: 121806
просмотров: 105650
просмотров: 86718