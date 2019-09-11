Новый Porsche 911 вырвался вперед

Porsche 911, выпущенный в конце 2018 года, оказался самым прибыльным автомобилем 2019 года. Свое исследование о прибыльности отдельных марок автомобилей Bloomberg Intelligence приурочил к международному автосалону во Франкфурте-на-Майне.

Восьмое поколение Porsche 911 стало самым прибыльным автомобилем 2019 года. Таковы данные исследования., которое Bloomberg Intelligence, аналитическое подразделение агентства Bloomberg, представило сегодня

По данным экспертов агентства, на 911 (или как его называют ценители марки — 992) пришлось 29% всей выручки Porsche AG. И это притом, что продажи 911 составили лишь 11% от всех продаж компании.

«Все очень просто. 911 прибылен сам по себе. А если вы добавляете какие-то опции, то маржа прибыли становится просто гигантской»,— цитирует Bloomberg своего эксперта по автомобильной промышленности Майкла Дина, добавляющего, что, к примеру, добавление варианта Turbo — «чистая прибыль». «Если предположить, что вы в любом случае продаете 10 тыс. Turbo, а еще и GT3, а еще и Turbo S, то уже одни только Turbo приносят полмиллиарда прибыли Porsche»,— говорит эксперт.

Эксперты напоминают, что глобальные продажи 911 в 2018 году превысили продажи таких марок, как Aston Martin, Bentley, Ferrari и Lamborghini, вместе взятых, составив 35 573 автомобиля.

Процент выручки, получаемой от продаж 911, оставляет далеко позади остальные модели, вошедшие в пятерку самых прибыльных. Показателен, говорят они, пример Ferrari F8 Tributo. При фантастической рентабельности продаж (50%, у 911 этот показатель, к примеру, 40%) на нее приходится только 11% всей выручки компании за год. Поскольку составители исследования сочли возможным включить в него прогнозы продаж 2020 года Aston Martin DBX с показателем 21%, F8 Tributo занял лишь третье место в списке самых прибыльных автомобилей года. Кроме того, в пятерку вошли BMW X5 2018 года выпуска (на него приходится 16% всей прибыли концерна) и Mercedes-Benz GLE (также 16% прибыли).

Эксперты отмечают, что все эти автомобили демонстрируют «непропорционально высокий» вклад в общую прибыль своих компаний.

Для Porsche, говорят они, это особенно важно, учитывая представление своего электромобиля Taycan. «На фоне того, с какой помпой представлялся Taycan, выход нового 911 был почти будничным событием. Тем не менее (его появление.— “Ъ”) очень своевременно, поскольку поможет компенсировать затраты на переход к электромобилям, который и начинается с нового Taycan, наименее прибыльной модели»,— цитирует Bloomberg Майкла Дина.

Дмитрий Головинченко