Путаю педали

Кто-то из автомобильных фирм начал свою историю с выпуска стамесок, кто-то с пищущих машин, а кто-то – с велосипедов. Выпускались байки под маркой Opel. Есть легенда, что «велосипед» по-польски будет «ровэр» потому, что страна познакомилась с двухколесным транспортом благодаря продукции английской фирмы Rover, и имя стало нарицательным, как и в случае с памперсом или ксероксом. Есть своя велосипедная история и у марки Skoda.

Несмотря на то что велосипед Slavia был создан более века назад, даже сейчас он выглядит органично и поражает своей уникальной геометрией. Рама выполнена из стальных трубок, которые делают ее прочной и гибкой, однако конструкция из-за этого весит немало, это негативно сказывается на скоростных показателях велосипеда. Фото: Skoda

Текст: Нико Эвинц

Хотя правильнее сказать не Skoda, а Laurin & Klement, ведь нынешнее название предприятие получило только в 1925 году. Компания была основана в 1895 году в городе Млада-Болеслав 26-летним книготорговцем Вацлавом Клементом и талантливым инженером Вацлавом Лаурином, часто посещавшим книжную лавку Клемента. По легенде, в 1894 году Вацлав Клемент, будучи заядлым велосипедистом, приобрел велосипед дрезденской марки Seidel & Naumann, но у того вскоре погнулась рама. Пришлось вернуть велосипед в магазин вместе с письмом, в котором были изложены все претензии к производителю на чешском языке. Каково же было возмущение Клемента, когда через какое-то время посылку вернули с запиской, в которой по-немецки было написано: «Если вы хотите получить ответ на ваше письмо, напишите его на понятном языке». Тогда Клемент решил, что сможет выпускать велосипеды самостоятельно. То есть во благо сработала та же обида на хамство, которое многими годами позже заставило Ферруччо Ламборгини перейти с выпуска тракторов на выпуск суперкаров.

На Slavia отказались от тормозов, полагая, что замедляться велосипед будет при движении юзом. А потому спускаться с горы на таком велосипеде небезопасно. Фото: Skoda

Дела сразу пошли хорошо. Лаурин создавал технику, а Клемент реализовывал его разработки. Через несколько лет мастерская выросла в небольшой завод, на котором работало 40 человек. С декабря 1895 года фирма начала производить велосипеды, которые носили патриотичное имя Slavia, подчеркивавшее славянское происхождение его создателей.

Первые образцы были ненадежными, имели только передний тормоз, приходилось крутить педали даже при спуске с горки, чтобы не пораниться, ведь когда велосипед двигался по инерции, педали продолжали крутиться. Но несмотря на все недостатки, товар хорошо продавался. В 1899 году удалось создать полноценный мотоцикл Laurin & Klement Typ 1. Уже через год мотоциклы и велосипеды L&K стали не только участвовать в гонках, но и побеждать в них.

Освоение особого метода резки стекала «шпицштайн» требует многолетнего опыта, поэтому в этом году трофеи вручную изготовил 75-летний мастер, который за несколько десятилетий работы отточил данную технику до совершенства. На создание каждого кубка он тратил по три дня. Но на фото не он. Фото: Skoda

Спустя почти 120 лет Ладимир Видим, энтузиаст из Праги, создал копию легендарного гоночного велосипеда Slavia. Он и Михаэль Моречек, в прошлом профессиональный велогонщик из Чехии, основавший в 2010 году компанию Festka Scalatore, которая специализируется на производстве спортивных велосипедов, приняли участие в L'Etape du Tour, 135-километровом этапе «Тур де Франс», открытом для публики.

К слову, и сегодня марка Skoda не только продолжает производить наряду с автомобилями еще и велосипеды, но и с 2004 года поддерживает ту самую «Тур де Франс». Кроме того, в этом году Skoda вновь разработала дизайн трофеев для победителей престижной гонки. Чешская мануфактура Lasvit совместно с дизайнером Skoda Петером Олахом изготовила хрустальные кубки высотой 60 сантиметров и весом 4 килограмма. В этот раз кубки отсылают к традиционной технике резки стекла, которая называется «шпицштайн». Слово немецкое. Но чехи немцев уже простили.