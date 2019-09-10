Для «красной» линии метро в Петербурге разработают предпроект приспособления для инвалидов

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил открытый конкурс на разработку предпроектной документации по определению параметров приспособления «красной» (Кировско-Выборгской линии) метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Чернышевская».

Как сообщили в Смольном, работы оцениваются в 19,8 млн руб.

Заявки от участников тендера ждут до 27 сентября, победителя определят в октябре.

Подрядчику предстоит определить технические возможности для обеспечения доступности указанных станций маломобильными группами пассажиров. Работы по контракту необходимо выполнить до 18 мая будущего года.