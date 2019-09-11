Концессию берут в долг

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают разработать закон, который регулировал бы правила заключения концессионных соглашений муниципалитетами. По мнению народных избранников, если выплаты по концессионному соглашению ведутся из городской казны, то они являются частью муниципального долга и должны быть отражены в бюджете. Региональный минфин инициативу депутатов поддерживает. Муниципалитеты не против принятия нового закона, но не понимают, зачем он вообще нужен.



Во вторник на заседании комитета по бюджету и налогам законодательного собрания Нижегородской области председатель комитета Александр Шаронов предложил разработать региональный закон, который бы регулировал процесс заключения концессионных соглашений муниципальных органов власти с инвесторами. «Сегодня эта тема очень актуальна: там такой паровоз разгоняется. Инструмент концессии становится модным, аппетиты муниципалитетов растут, но не установлены ограничения по объему обязательств, которые муниципалитет берет на себя при заключении концессионных соглашений. А соглашения эти (концессионные) по своей сути являются скрытой формой муниципального долга. И поскольку весь муниципальный долг мы учитываем и контролируем, эту форму также необходимо ввести в рамки законодательства», — пояснил Александр Шаронов. Он считает опасным оставлять инструмент для наращивания муниципальных обязательств без надлежащего контроля. «Может получиться так, что бочка окажется с маленькой, но дырочкой, и постепенно эта дырочка станет очень большой», — иносказательно объяснил ситуацию с накоплением долга глава бюджетного комитета.

Министр финансов Ольга Сулима, комментируя инициативу господина Шаронова “Ъ-Приволжью”, пояснила, что речь идет не о введении ограничений для муниципалитетов, а о согласовании концессионных соглашений и обязательств по ним с региональным правительством, особенно это касается высокодотационных муниципалитетов. Возможно, нормативный акт будет разработан по примеру того, как выстраивает свою работу с регионами федеральный Минфин, пояснила Ольга Сулима. «Он диктует регионам, что в обмен на получение межбюджетных трансфертов и дотаций они не должны наращивать кредиторскую задолженность, а должны повышать налоговый потенциал и не допускать возникновения задолженности по заработной плате. Если регион этого не делает, то на будущий год объем дотаций из федерального бюджета снижается на 5–10%. Возможно, какая-то аналогичная схема будет использована и в региональном законе», — предположила Ольга Сулима. По ее словам, принимая на себя обязательства по концессионным соглашениям, органы МСУ должны понимать, чем они будут расплачиваться. «Понятно, если по концессии строится, например, платная дорога, будет источник поступления средств в виде платы за проезд по ней. А если речь идет о строительстве муниципального детского сада или школы, то плата концессионеру будет идти исключительно за счет бюджетных средств. Это просто растягивает муниципальный долг на определенное время», — пояснила глава минфина. Она уточнила, что новый закон, регулирующий процесс заключения органами МСУ концессионных соглашений, может появиться не раньше 2020 года. «В этом году мы точно не успеем, времени на его разработку и принятие нет. Сейчас нам главное вовремя сформировать бюджет на следующий год», — добавила госпожа Сулима.

Опрошенные “Ъ-Приволжьем” органы МСУ сообщили, что не понимают цели принятия законопроекта. Связано это с тем, что концессионные соглашения в основном заключаются с компаниями ЖКХ, которые будут возвращать средства за счет сбора платы за свои услуги с населения. Так, в администрации Арзамаса на запрос “Ъ-Приволжья” ответили, что муниципалитет заключил два концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на 30 лет и одно по объектам водоснабжения и водоотведения на пять лет. Во всех случаях плата концеденту отсутствует, инвестор возмещает расходы за счет тарифа. Там отметили, что на сегодня у районных центров, в отличие от Нижнего Новгорода, нет средств, чтобы заключать соглашения с инвесторами на реализацию крупных проектов, таких как строительство ФОКов, детских садов, школ и больниц. «Поэтому их строительство и так идет с участием областного правительства. А добавлять дополнительный контроль при вложении небольших муниципальных средств не имеет смысла»,— считают в администрации Арзамаса.

Аналогично складывается ситуация в Кстовском районе. Там администрация заключила одно концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс», по которому платежей со стороны муниципалитета не предусмотрено. Там не видят как препятствий для принятия нового закона, так и необходимости в его разработке.

Администрация Нижнего Новгорода заключила несколько концессионных соглашений с инвесторами на реализацию разных проектов. Например, «дочка» нижегородского водоканала ООО «Городские инженерные системы» (ГИС) построит за 228,9 млн руб. две станции снеготаяния. Возмещение затрат из городского бюджета предусматривается договором. Кроме того, по договору с мэрией ГИС отреставрирует 13 фонтанов, которые потом получит в собственность. Концессионное соглашение об установке «умных» остановок мэрия заключила с «Ростелекомом» в 2018 году сроком на 10 лет. Объем инвестиций оценивался в 1,6 ­млрд руб. Из городской казны средства не выделяются, деньги полностью вкладывает концессионер. «Ростелеком» планирует окупить проект получением прибыли от размещения рекламы на ­остановках.

Администрация Дзержинска заключила концессионное соглашение с местным водоканалом и передала ему в управление сети еще в 2011 году. Позже мэрия договорилась о концессии по тепловому хозяйству в ПАО «Т Плюс».

В администрации Нижнего Новгорода и Дзержинска на запрос “Ъ-Приволжья” с просьбой прокомментировать законодательную инициативу не ответили.

Андрей Репин