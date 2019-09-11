Счет, да не тот Результаты муниципальных выборов в Петербурге могут быть отменены в некоторых округах

По окончании дня голосования на выборах муниципальных депутатов в Петербурге множество независимых кандидатов занимали лидирующие позиции. Однако избирательные комиссии повально начали назначать пересчеты голосов, а также просто вводить неверные показатели в ГАС «Выборы». Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Приморском, Адмиралтейском, Невском и Фрунзенском районах. Горизбирком планирует аннулировать результаты в ряде муниципалитетов этих районов. Эксперты говорят, что власть боится терять «близкие к народу» рычаги. К тому же от муниципальных депутатов зависит последующее выдвижение кандидатов в губернаторы, если этот фильтр будет сохранен.

Пересчет, например, был объявлен в округе № 53 МО «Екатерингофский». Решение об этом комиссия приняла после жалобы одного из кандидатов. В итоге оказалось, что независимая команда согласно новым результатам не проходит в совет. Например, кандидат Полина Костылева опережала «единоросса» Алексея Васильева на один голос. После пересчета у него прибавился 41 голос.

В 60-м округе того же МО после подсчета голосов за кандидатов в губернаторы 8 сентября был объявлен перерыв из-за сорванного кворума, а муниципальные бюллетени остались на сохранении в полиции. 9 сентября их доставили в идеальном состоянии с аккуратными отметками напротив фамилий провластных кандидатов. Независимые выдвиженцы там потеряли огромное количество голосов, сообщил глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев.

Члены УИК № 1290, расположенного на территории МО «Московская застава», пересчитали голоса по жалобе «единороссов». В итоге трое «яблочников» потеряли около 300 голосов на всех, а жалобщики приобрели около 200 каждый.

Кандидат в совет МО «Шувалово-Озерки» Александр Немеровский при первом подсчете набрал 123 голоса, сообщают «Объединенные демократы». После повторной процедуры у него их оказалось всего 10, а у команды от власти прибавилось 507 голосов.

Двое защитников парка Малиновка, баллотировавшихся в совет МО «Пороховые», потеряли свои позиции в ходе первого подсчета. Как сообщают «Наблюдатели Петербурга», председатель УИК № 983 вписала неверные данные в протокол. Например, у Ильи Сиялова было 108 голосов, а в протоколе оказалось всего восемь. Таким образом он лишился «проходного» четвертого места.

Несмотря на эти нарушения, ряд представителей партии власти в Петербурге заявляют, что выборы прошли честно. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил, что «можно с уверенностью сказать, что выборы в Петербурге прошли в спокойной обстановке, в полном соответствии с действующим законодательством. Нарушений, которые могли бы повлиять на свободное волеизъявление петербуржцев, не зарегистрировано».

При этом глава петербургского избиркома Виктор Миненко объявил, что СПбИК намерен добиваться отмены результатов голосования в нескольких муниципалитетах во Фрунзенском, Приморском, Адмиралтейском и Невском районах. Также он не исключил, что комиссии округов будут расформированы по решению суда.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор рассказал “Ъ”, почему к муниципальным выборам в этом году приковано такое внимание и откуда такой вал нарушений. «В 2014 году была примерно такая же ситуация, но она в меньшей степени освещалась, меньше было кандидатов, а соответственно — не было шума. Власть не хочет отдавать муниципалитеты, поэтому идут пересчеты голосов и фальсификации. Дело в пресловутом муниципальном фильтре, от которого зависит выдвижение кандидатов в губернаторы. К тому же это власть на местах, которая хоть в какой-то степени отражает настроения людей»,— считает эксперт.

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что некоторые ИКМО оказались не готовы к честной игре. «Главное отличие от кампании 2014 года в том, что особое внимание уделено пересчету голосов. Этим реально занимается городская избирательная комиссия, которая уже объявляет, что по ряду муниципалитетов результаты могут быть аннулированы. На предыдущих выборах, если такие ситуации имели место, то все проходило очень спокойно. Оппозиция повозмущалась, несколько депутатов сказали, что все это нечестно, и возмущение умерло. Привычка к безнаказанности у ряда ИКМО осталась. Они решили, что сделают как всегда, а в этот раз так не получается. Играть нужно честно, проигрывать — тоже честно, но не у всех получается»,— заявил господин Солонников.

Олег Дилимбетов