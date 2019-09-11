Бюджет не предусматривает школьников

Требования петиции о создании для казанских школьников проездного удовлетворены не будут. Как сообщили “Ъ-Казань” в мэрии Казани, субсидий на это в бюджете не предусмотрено. По оценке городских властей, льготный проезд для 40 тыс. школьников может обойтись бюджету в 720 млн руб. в год. Ранее власти отказали в требованиях внедрить студенческий проездной, пообещав взамен гранты для отдельных учащихся по 1 тыс. руб. Однако, как сказали «Ъ-Казань» в Минмолодежи Татарстана, до сих пор ни один грант в регионе не выдан.

В мэрии Казани “Ъ-Казань” заявили, что не будут удовлетворять требования петиции, опубликованной на change.org, о создании для школьников проездного стоимостью 750 руб. В момент публикации этой статьи под ней подписались около 4,7 тыс. человек.

«Почему ребенок, который не работает и не зарабатывает, должен оплачивать полную стоимость проезда – 27 рублей? Скидки нет даже по "Образовательной карте". Это несправедливо»,– говорится в петиции. В ней отмечается, что сейчас самый дешевый проездной стоит 1,3 тыс. руб. на один маршрут автобуса, и «были случаи, когда кондуктора высаживали детей, даже зимой и в холода». Авторы обращения ссылаются на опыт других городов России, где школьные проездные есть, – Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга.

В мэрии говорят, что в бюджете средства на данные цели не предусмотрены. По расчетам властей города, в Казани около 130 тыс. школьников и если хотя бы 40 тыс. из них будут пользоваться общественным транспортом по школьному проездному билету стоимостью 750 руб., то в год на это потребуется 720 млн руб. «Затраты на перевозку школьников не могут перекладываться на других пассажиров. Вместе с тем перевозчики также не имеют финансовых возможностей предоставлять дополнительные льготы за счет собственных средств», – заявили в пресс-службе мэрии Казани.

В Ассоциации автотранспортных предприятий Республики Татарстан “Ъ-Казань” сказали, что готовы ввести школьный проездной, если из бюджетных средств будет компенсироваться полная стоимость проезда – 27 руб. В настоящее время проезд льготников компенсируется лишь на 18 руб. «Все автотранспортные предприятия Казни находятся в трудном финансовом положении», – заявил представитель ассоциации Сергей Темляков.

В Министерстве по делам молодежи Татарстана утверждают, что с введением школьного, а также студенческого проездного (как писал “Ъ-Казань”, петиция с требованием о его введении с января также находится на change.org, сейчас она собрала около 56,5 тыс. подписей) количество потенциальных пользователей билета возрастет до 230 тыс. человек. При этом размер бюджетной субсидии на компенсацию затрат перевозчиков составит 1,6 млрд руб. в год.

В начале этого года в Казани стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась с 25 до 27 руб. Безлимитный проездной на все виды транспорта подорожал с 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на автобус — с 1,7 тыс. до 2,3 тыс. руб. Проездной на трамвай или троллейбус стал стоить 1,5 тыс. стоить (ранее 1,1 тыс. руб.), на один маршрут автобуса — 1,3 тыс. руб. Из тарифных планов убрали проездной на 50 поездок стоимостью 750 руб., пользовавшийся спросом у студентов.

Отметим, что в ответ на петицию о студенческом проездном, в адресатах которой указан президент республики Рустам Минниханов, власти заявили о намерении увеличить для учащих вузов и ссузов сумму транспортных грантов с 30 млн до 60 млн руб. Как отмечала представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, гранты примерно в 1 тыс. руб. будут получать «нуждающиеся и те, для кого этот вопрос актуален». Госпожа Галимова подчеркивала, что «вузы должны сами на своем уровне разработать меры поддержки для студентов».

Однако вчера в Минмолодежи “Ъ” сообщили, что получатели гранта до сих пор не определены. В министерстве это промедление связывают с изменением общей суммы гранта, который «еще не разыгран».

Александр Шакиров