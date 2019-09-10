Документацию для ППТ под линию метро до Кудрово подготовят за год

Документацию, необходимую для планировки территории и подготовке к строительству станции метро «Кудрово», подготовят к сентябрю 2020 года. Об этом сообщается на сайте Смольного.

В распоряжении комитета по градостроительству и архитектуре указывается, что речь идет об участке, расположенном в границах Петербурга. Станция и электродепо «Правобережное» появятся на территории Ленобласти.

Добавим, что КГА примет предложения о сроках подготовки документации до 10 декабря 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть выделит для строительства станции метро «Кудрово» 100 га земли. Напомним, новую станцию метро планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.