Уральская полиция дождалась начальника

Новым начальником ГУ МВД по Свердловской области назначен генерал-майор полиции Александр Мешков, ранее возглавлявший УМВД по Астраханской области. Место главы уральской полиции вакантно около года. В силовых структурах региона не ожидают масштабных изменений в руководстве главка.



О назначении нового начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова сообщил глава пресс-службы свердловской полиции полковник Валерий Горелых. «Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В ближайшее время в МВД пройдет официальное представление нового руководителя»,— пояснил полковник Горелых.

Напомним, место начальника свердловской полиции вакантно с октября прошлого года: прежний начальник генерал-лейтенант Михаил Бородин был переведен на аналогичную должность в Воронежскую область. После его ухода врио главы ведомства назначили генерал-майора Петра Кривегина, а в июле 2019 года полномочия главы передали начальнику главного следственного управления генерал-майору Владимиру Миронову.

Согласно официальной биографии, Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Окончил Каунасскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, а затем Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Служить в правоохранительных органах он начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Тверской области. В 2000 году возглавил отдел по борьбе с преступлениями против личности управления уголовного розыска УВД Тверской области. В июне 2009 года был назначен главой УМВД Твери, а в 2017 году пошел на повышение — назначен главой УМВД по Астраханской области. За время службы получил награды: «За отличие в службе», «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка». На данный момент полномочия руководителя астраханского главка исполняет Дамир Сатретдинов.

Собеседники “Ъ-Урал” в правоохранительных структурах региона отмечают, что назначение начальника свердловского ГУ МВД слишком затянулось. «По сути, после ухода Михаила Бородина, который возглавлял главк семь лет, настоящего хозяина не было, никто на себя брать ответственность не хотел. В итоге, часть сильных кадров покинули структуру (например, летом ушел в отставку глава регионального угрозыска Александр Мазаев.— “Ъ-Урал”)»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”. В конце 2018 года появлялась информация, что ГУ МВД может возглавить начальник УВД Южного административного округа Москвы генерал-майор Роман Плугин, который был известен жесткой работой в службе собственной безопасности. Но в итоге назначение не состоялось, генерал возглавил ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Генерал Александр Мешков известен тем, что хорошо знает работу опера и знает каково это — работать на “земле”. Но своей команды, говорят, он не сформировал, поэтому здесь ему придется опираться на имеющиеся кадры, и ждать серьезных кадровых перестановок в руководстве не имеет смысла»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ситуацией.

Игорь Лесовских