Счастье женщины в труде

Ювелирных марок, где основатель, дизайнер, ювелир — женщина, с каждым днем все больше и больше. Многие из них работают в недорогом сегменте, не требующем серьезных вложений в материалы, технологии, мастеров, умеющих работать с нестандартными. И лишь некоторые решаются бросить вызов профессии по-настоящему и идут в сегмент ювелирного искусства, где авторский дизайн должен сочетаться с драгоценными материалами и техническим совершенством. Всех их отличает смелость и бесконечный перфекционизм — пожалуй, главное качество, которое необходимо ювелиру, дерзнувшему выйти в эти стратосферные слои.

MiLiO

Авторский дуэт матери и дочери Людмилы и Ольги Мироновых, родившийся из их желания носить украшения, которых нет ни у кого. От работы со знакомыми ювелирами «сделайте нам вот так» до собственного дизайна, рождавшегося из впечатлений, ассоциаций и лежащих в руках драгоценных камней, прошло буквально пару лет. В 2007 году увлечение стало ювелирным брендом, название составилось из фамилии и имен авторов. Иногда на создание одного украшения уходит несколько лет: изделия могут переделываться несколько раз, идея — трансформироваться в процессе работы, технические требования — усложняться, архитектура — становиться более затейливой. У каждого украшения есть характерная черта, чрезвычайно важная для художников: тыльная сторона всегда будет сделана с такой же тщательностью, как лицевая. MiLiO — марка, живущая в нескольких временах одновременно: богатый культурный контекст придает драгоценностям старинный вид, тщательность исполнения говорит о современной работе. Отличительная черта марки — чувство формы и цвета.

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Dzhanelli

Ювелирная марка Дианы Джанелли, у которой за плечами блестящая профессиональная школа — 15 лет работы в МЮЗ и еще на нескольких крупных производствах. Она отлично знает, что хороший дизайн всегда учитывает технологию производства, а каждая идея должна быть просчитана с финансовой точки зрения. Диана мыслит коллекциями, и каждая следующая может отличаться от предыдущей стилистически и концептуально в зависимости от того, что ее сейчас увлекает: советская или постсоветская эстетика, знаменитые женщины, повлиявшие на ход истории, или идея внутреннего диалога. Отличительная черта ее украшений — тактильность. Редко — гладкий металл, чаще — сложное текстурирование, иногда с патиной — чувство прожитого времени, одна из важных характеристик для каждой коллекции Дианы. Украшения производят впечатление живых существ, у которых была своя насыщенная жизнь до того, как они встретились со своим владельцем. И конечно, камни. Прозрачный белый опал, переливающийся фиолетовыми искрами в полупрозрачном желейном теле, окруженный чешуйками розовых бриллиантов, или почти лишенные металлической оправы «обнаженные бриллианты», ложащиеся холодной прохладой на кожу,— дизайнер мыслит в первую очередь как женщина, которая прекрасно понимает значимость тактильных взаимоотношений.

Dzhanelli Jewellery, кольцо «8 женщин - Элизабет Тейлор», золото, горный хрусталь, изумруды, эмаль Dzhanelli Jewellery, кольцо «8 женщин - Элизабет Тейлор», золото, оникс, изумруды, эмаль





Elena Okutova

Одна из самых молодых в нашем списке марок. Елена — профессиональный художник-ювелир, работавший со знаменитыми ювелирными марками. Она не делает разницы между натуральными и синтетическими камнями — и те и другие для нее не более чем материал, воплощающий дизайнерскую идею. Идеи же рождаются из впечатлений о городах и странах, бывают вдохновлены завитком, увиденным на картине старого мастера, или переосмыслены из литературной истории. Украшения Елены со сложными узорами, богатой перегородчатой эмалью и камнями огранки кабошон или «сахарная голова» выглядят как старинные талисманы-амулеты, которые между тем легко вписываются в современную жизнь: у магических артефактов бывает такое свойство — не изменяя себе, легко приспосабливаться к любой ситуации. Возможно, именно за это качество — индивидуальность, которая тем не менее легко вступает в союз с ультрасовременными вещами (клиентки Elena Okutova легко сочетают ее перстни и подвески с японскими дизайнерами и модным минимализмом),— около десяти лет назад ее выбрал Le Form, увидев в ней идейную близость бельгийцу Dries van Noten. В этих украшениях есть собственная сила, гораздо большая, чем просто индивидуальность, поэтому чаще всего ее выбирают нестандартные женщины. Одна из ее преданных поклонниц, актриса Ева Грин, не устает повторять, что это ее самые любимые украшения, даже вопреки контракту с крупным международным ювелирным брендом.

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Natasha Libelle

За этим игривым названием («libelle» — «стрекоза» в переводе с немецкого) уральской марки прячется довольно серьезная девушка Наталья Шумакова, выпускница Горного института, геммолог из семьи, где все так или иначе имели отношение к минералогии, камнерезному делу или геологии. Именно поэтому дизайн украшений крутится вокруг камней, в большинстве своем добываемых в Уральском регионе, хотя встречаются и австралийские опалы, и замбийские изумруды. Фаворит последнего времени — «волосатый» кварц. Книгу российского геммолога, посвятившего больше 50 лет изучению именно этого минерала, ювелир называет одной из самых вдохновляющих за последнее время. Надо отметить, что рутилированный кварц вообще стал одним из самых модных минералов сезона: он был замечен в коллекциях высокого ювелирного искусства Cartier, Boucheron, Chanel. Украшения Libelle — яркие, нежные и монументальные одновременно. То, что называется девочковые.

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Наталья Филатова-Киетине