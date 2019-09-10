Стойленский ГОК инвестирует 1,5 млрд рублей в увеличение мощностей обработки пустой породы

Стойленский ГОК (СГОК, входит в группу НЛМК Владимира Лисина) начал строительство третьего узла комплекса сгущения, которое обойдется компании в 1,5 млрд руб. и позволит увеличить мощности комплекса по обработке и транспортировке пустой породы. Об этом сообщает пресс-служба НЛМК. Там пояснили, что речь идет о гидротехническом сооружении, призванном обеспечить отделение твердых частиц пульпы (смеси воды и горной породы, получаемой в результате процесса обогащения. — “Ъ-Черноземье”) от воды, их сгущение и дальнейшую транспортировку в спецхранилища.

В рамках проекта в частности хотят построить радиальный сгуститель, смонтировать надземные водоводы технологического водоснабжения и пульповоды, установить насосное оборудование, развернуть дополнительные инженерные коммуникации.

В НЛМК уверены, что реализация проекта позволит СГОК «полностью перейти на более эффективный метод обработки, транспортировки и складирования пустой породы после обогащения» в 2020 году. Кроме того, новый узел должен будет обеспечивать «надежную работу обогатительного передела» после увеличения объемов производства, которое планируется в 2021 году.

О стратегии НЛМК читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова