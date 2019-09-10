В Орле назначили нового начальника управления градостроительства

Начальником управления градостроительства Орла с 9 сентября стал 42-летний Владимир Плотников. Об этом 10 сентября сообщил глава Орла Александр Муромский на совещании в администрации города. До этого господин Плотников с начала 2000-ных работал в многопрофильном проектно-изыскательском институте ОАО «Гражданпроект», где занимал должность сначала архитектора, затем ведущего архитектора, а в 2012-2019 годах — главного архитектора проектов.

Напомним, до этого дня обязанности руководителя в ведомстве исполнял замначальника управления градостроительства Александр Терехов — после того как экс-руководитель Виктор Булгаков покинул его по собственному желанию в марте 2019 года.

Виталий Коцюба