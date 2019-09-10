В Петровском районе Тамбовской области строят хранилище на 1 тыс. тонн фруктов

Садоводческое АО «Дубовое» приступило к строительству хранилища на 1 тыс. т единовременного хранения фруктов в Петровском районе Тамбовской области. Об этом сообщили в администрации Тамбовской области со ссылкой на информацию, полученную в ходе визита чиновников в район. «В хозяйстве на сегодняшний день 884 га садов, основная часть из которых — яблоневые. Кроме того, планируется наладить линию сортировки и калибровки яблок»,— пояснили в пресс-службе администрации региона. Объем инвестиций не уточняется.

АО «Дубовое», по данным «СПАРК-Интерфакс», основано в 1993 году. 70,3% долей общества принадлежит Валерию Черкашину, 23% — Людмиле Панкратовой, собственники остальных долей не указаны. Выручка в 2018 году составила 125,8 млн руб., чистая прибыль — 24,6 млн руб.

Напомним, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает садоводство одним из главных векторов развития сельского хозяйства региона на ближайшие годы. За последние два года в Тамбовской области, по данным пресс-службы администрации региона, залоежно около 2 тыс. га садов, с основном интенсивного типа.

Мария Старикова