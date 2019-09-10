Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил информацию “Ъ” о том, что в правительстве обсуждают повышение утилизационного сбора на автомобили. По данным “Ъ”, в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.

«Этот вопрос (повышение утильсбора.— “Ъ”) детально обсуждается в правительстве»,— заявил журналистам господин Джус (цитата по ТАСС).

Напомним, в последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. С предложением новой индексации выступил Минпромторг. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Цены на машины разгонят утильсбором».