Врио сыграл в один тур

В Курганской области подвели итоги голосования на выборах губернатора: в первом туре победил временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков, набравший 80,86% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Яков Сидоров, у которого 9,7%. Явка избирателей составила 42,6%. По данным регионального избиркома, выборы прошли с минимумом нарушений. Проигравшие кандидаты признают победу Вадима Шумкова, подчеркивая, что без административного ресурса итоги могли быть другими. По мнению политологов, врио губернатора показал хороший результат, благодаря «своему образу» и надеждам курганцев на изменения.



В Курганской области подвели предварительные итоги голосования на выборах губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. По данным председателя избирательной комиссии региона Валерия Самокрутова, временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 80,86% голосов избирателей. За ним следуют кандидат от КПРФ Яков Сидоров (9,7%), представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода (4,7%) и кандидат ЛДПР Юрий Ярушин (3,33%).

Явка избирателей составила 42,6%, что выше показателя на выборах губернатора Курганской области в 2014 году почти на 3% (39,77%).

48-летний Вадим Шумков руководит Курганской областью почти год: 2 октября 2018 года указом президента РФ он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после досрочной отставки предыдущего руководителя Алексея Кокорина.

Господин Шумков родился в Курганской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», проходил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 1995 по 1998 годы работал в компании «Юганскпромфинко», где последовательно занимал должности помощника президента, юрисконсульта и генерального директора, затем до 2004 года в нескольких компаниях был конкурсным управляющим, внешним управляющим и советником конкурсного управляющего. В 2004 году занял должность заместителя директора департамента стратегического развития Тюменской области. Затем занимал посты начальника управления стратегического развития, директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. В 2012 году стал заместителем губернатора Тюменской области, проработав в этой должности до назначения в Зауралье.

По данным избиркома Курганской области, выборы прошли в штатном режиме, серьезных нарушений, которые могли бы «поставить под сомнение волеизъявление граждан» не зафиксировано. О минимальном количестве нарушений заявило и руководство региональной общественной палаты, организовавшей специальный центр мониторинга. «Каких-то существенных нарушений не было. Поток обращений был весьма скромным. Большинство просто не подтвердилось. Те, что подтвердились — проверяются избиркомом и полицией»,– заявил председатель палаты Михаил Белоусов.

Кандидаты, проигравшие на выборах, признают победу господина Шумкова, при этом подчеркивают, что изначально условия были неравные. «Я рассчитывал, что все-таки результаты будут повыше. Я думаю, что в целом мы могли рассчитывать на 20% с учетом того, что кампания была достаточно активная. Но, как говорится, что есть, то есть. Люди сделали свой выбор, не менее 25 тыс. человек поддержали меня. Это дорогого стоит. Выборы точно не были честными. Тут не только в подсчете дело – изначально условия были неравными. Административный ресурс был задействован в полный рост, нельзя забывать и о финансовой составляющей: избирательный фонд в 50 млн руб. (у Вадима Шумкова - «Ъ-Южный Урал») и мой один миллион – это большая разница»,– заявил кандидат от КПРФ Яков Сидоров.

Кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин тоже ожидал других результатов. «По первому месту вопросов нет. Что касается последующего распределения голосов, я не согласен. Последним я точно быть не должен. Получается, тот, кто работал, ездил, встречался, получил меньше, тех, кто мало чем занимался. Мы, конечно, сейчас проведем анализ, посмотрим статистику, проведем работу над ошибками. Могу один сделать вывод – люди сейчас непредсказуемые, как они сделают выводы и за кого проголосуют, непонятно»,– сообщил господин Ярушин. Оспаривать результаты он не планирует.

«Вадим Шумков хорошо психологически зашел в регион с точки зрения своего образа, как “кандидат надежды”: на своих надежды уже нет, может быть придет человек извне и поправит ситуацию, - комментирует президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – Фактор варяга сыграл в его пользу, в том числе потому, что управленцы из региона не показали хороших результатов в своей работе. Более того, избиратели, наверное, помнят, как снимали кандидатов-варягов по надуманным поводам с выборов еще в конце 1990-х-начале 2000-х годов. Мне кажется, это тоже сыграло свою роль, потому что, если бы их не сняли, то они имели бы высокие шансы выиграть выборы»,– говорит политолог.

Юлия Гарипова