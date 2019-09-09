Представители «Единой России» победили на дополнительных выборах в госсовет Удмуртии

Кандидаты от партии «Единая Россия» по предварительным данным избраны депутатами госсовета Удмуртии на дополнительных выборах в двух округах, прошедших 8 сентября.

В Центральном одномандатном округе №7 победу одержал заместитель директора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Николай Кокорин. Он набрал 53,95% голосов избирателей. Выдвинутая от «Справедливой России» Ия Боронина, являющаяся главным организатором инициативной группы по проведению референдума относительно размещения переработки опасных отходов в Камбарке, заняла третье место. За нее проголосовали 10,19% избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК Удмуртии.

По Молодежному округу №12 депутатом избрана директор школы № 74 Надежда Онищенко. Она получила 59,09% голосов. Выборы проходили при достаточно низкой явке.

Напомним, оба кандидата от ЕР были определены на дополнительных праймериз, так как победители предварительного внутрипартийного голосования, прошедшего в мае, отказались от участия в выборах.