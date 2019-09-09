Новосибирский мэр переизбрался на второй срок

Мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть переизбрался главой города на второй срок, получив поддержку 50,25% проголосовавших избирателей. Об этом сообщила глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо на совещании в региональном правительстве в понедельник.

По предварительным данным, явка на выборах градоначальника составила 20,68%. Таким образом, Анатолия Локотя поддержали более 123,3 тыс. жителей города из 1,18 млн избирателей. Губернатор Андрей Травников неофициально поздравил победившего кандидата, отметив, что «прекрасно понимает, насколько непросто было совмещать избирательную кампанию и работу главы крупнейшего муниципалитета». «Новосибирцы оценили уровень понимания и перспективы проектов, за которые мы взялись»,— отметил Анатолий Локоть.

По данным Центральной избирательной комиссии, второе место на выборах главы Новосибирска занял оппозиционер Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов. На третьем и четвертом местах — депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенациональный союз»), которых поддержали 9,35% и 8,28% избирателей соответственно. На пятом месте бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%. Остальные десять кандидатов набрали менее 1%.

Напомним, Анатолий Локоть в первый раз избрался мэром Новосибирска на досрочных выборах в апреле 2014 года, будучи единым кандидатом от оппозиции. Его поддержали 43,75% избирателей при явке 32,59%. Тогда он получил более 164,4 тыс. голосов.

Юлия Сасевич, Илья Галагуз