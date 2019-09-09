Второго тура на выборах главы Башкирии не будет

По итогам обработки 62,7% протоколов на выборах главы Башкирии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК России, врио главы региона Радий Хабиров набрал 81,44% голосов. У коммуниста Юнира Кутлугужина около 7%, у депутата Госдумы Ивана Сухарева — 4,8%.

Юрист Зульфия Гайсина («Яблоко») набрала 1,5%, глава регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев — 1,3%, предприниматель Рафис Кадыров («Патриоты России») — 1,15%. У предпринимателей Владимира Барабаша («Гражданская сила») и Владимира Кобзева (Партия пенсионеров) — 0,99% и 0,85% соответственно.

По данным «Башинформа», уточненная явка на выборы главы Башкирии составила 70,35%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Ирина Самойлова