В Тюменской области явка избирателей на 16:00 составила 16,21%

В Тюменской области на 16:00 на выборах различных уровней приняли участие 16,21% избирателей. Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, на довыборах в Тюменскую облдуму по избирательному округу №19 проголосовали 10% избирателей, в Ялуторовске, где выбирают депутата в гордуму, явка составила 26%, в Тобольске (довыборы в думу города) – 16,33%. Председатель регионального избиркома Игорь Хилин предположил, что на явку избирателей «не самым лучшим образом может влиять хорошая погода». «Она позволяет работать на даче или выехать за город на отдых»,— пояснил глава регионального избиркома.

На пресс-конференции господин Халин сообщил о нескольких нарушениях, информация о которых появилась в Интернете. Он опроверг данные о подвозе избирателей в Тюмени на участок №2027. «”Подвоз” фактически является дополнительным транспортным обслуживанием, которые организовали органы местного самоуправления. Помещение для голосования имеет отдаленное размещение, поэтому автобус курсирует по определенному маршруту, имеет табличку с указанием номера участковой комиссии»,— пояснил господин Халин. Он также опроверг данные о нарушениях при заполнении бюллетеней, непредоставление информации наблюдателю о количестве избирателей.

В Тюменской области избиратели могут проголосовать на 170 участках до 20:00.