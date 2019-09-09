Строительство и реставрация православных храмов многими бизнесменами воспринимаются как разновидность меценатства и благотворительности. По сравнению с 1990-ми годами жертвователей на храмы стало меньше. Причина в том, что теперь эти траты не уменьшают налогооблагаемую базу. Зато восстановлением церквей занимаются сейчас, как считают представители РПЦ, искренне верующие люди. Политологи же говорят, что жертвования на храмы открывают бизнесу доступ в особую среду, в рамках которой есть возможность близкого общения с представителями власти и получения особых преференций.

В Петербурге на текущий момент действует около 300 православных храмов. Около половины из них было построено после 1991 года на деньги приходов и бизнеса. Сейчас таким же образом в городе возводится еще около двух десятков религиозных объектов. Участки предоставляются под храмы правительством города. Также в Петербурге много исторических культовых религиозных сооружений. Далеко не все из них находятся в хорошем состоянии. Восстанавливают их на деньги как государства, так и частных бизнес-структур, меценатов и обычных граждан.

Оставить след

Активно строительством «домов божьих» в Петербурге занимаются многие крупные девелоперские компании. Иногда религиозные объекты становятся частью комплексной жилой застройки. В частности, компания «Дальпитерстрой» построила храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово, храм Воскресения Христова в Шушарах, «Строительный трест» принимал участие в создании Благовещенской церкви на пересечении Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта, храма Святой Мученицы Татьяны на Богатырском проспекте, а СК «Росстройинвест» построила и открыла придомовые храмы в своих ЖК «Александр Невский» и «Город мастеров». Основатель группы «Эталон» Вячеслав Заренков помогает строительству храмов через собственный благотворительный фонд «Созидающий мир». Так, при поддержке бизнесмена был возведен храм Спаса на Каменке, храм святого Георгия Победоносца в Купчино. Кроме того, два года назад Вячеслав Заренков построил храм на Кипре — на территории одной из православных митрополий острова.

Представитель Фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ Филипп Грибанов отмечает, что в Петербурге многие бизнесмены стремятся оставить след в истории и поэтому вкладывают деньги в проекты, которые далеки от повседневной жизни. «Многие бизнесмены занимаются восстановлением и строительством церквей из личных религиозных убеждений, для них православная вера — неотъемлемая часть жизни. К вопросам религии можно относиться по-всякому, но для очень многих людей они несут важный глубинный позитивный смысл. Поэтому построить или восстановить храм — это создать некую вечную ценность, которая не только будет отражать личные убеждения человека, но и станет частью архитектурного облика города, вкладом в архитектуру и православную культуру»,— считает господин Грибанов.

Схожая позиция и у аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева. «В большинстве своем подобное строительство или реконструкция культовых учреждений, включая храмы, монастыри, часовни,— это личная инициатива отдельных людей, которые чувствуют в этом внутреннюю потребность и обладают соответствующими ресурсами. Это типичное меценатство, и ничего предосудительного в этом нет. Подобная практика существует практически во всех странах мира, была она и в России. Причем не важно, о каких эпохах и временах идет речь. Обсуждаем ли мы православные храмы или памятники Ленину — и в ХХ, и в ХХI веке находятся люди, которые готовы за свои деньги поставить памятник вождю мирового пролетариата, потому что считают для себя его своеобразным кумиром»,— высказывается эксперт.

Пропуск наверх

По мнению управляющего партнера Mitsan Consulting Дмитрия Желнина, в настоящее время, по сравнению с 1990-ми и началом «нулевых», бизнес стал чуть менее активно заниматься строительством и реконструкцией религиозных объектов. «После развала СССР, на заре частной собственности на землю в новой России прослеживалась тенденция активных капитальных вложений в данную сферу. Это было вызвано общей неразберихой в стране при изначальном гарантированном льготном налогообложении. Коммерческим организациям также выгодны были вложения в религиозную сферу в качестве благотворительности, так как такая помощь и такие затраты уменьшали налогооблагаемую прибыль. Сейчас такой возможности уже нет», — напоминает он.

По мнению директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, вкладывая деньги в храм, участники строительного бизнеса получают доступ в особую среду. В ее рамках есть возможность близкого общения с представителями власти, с представителями других структур, которые уже пожертвовали деньги или собираются это сделать. «Можно сказать, что это элитарный клуб по интересам. При этом в самом хорошем смысле. Тем более что данное социальное направление сейчас поддерживается и поощряется государством. Во многом отсюда и строится стремление быть причастным. Это не мода, но тренд»,— считает политолог.

Как ни странно, частично с его доводами согласен и представитель РПЦ, ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, священник Георгий Кочетков. По его словам, мотивы некоторых представителей бизнеса, занимающихся строительством храмов, связаны с получением тех или иных преференций от власти, которая с помощью денег бизнеса стремится выглядеть традиционной и православной и хочет обеспечить себе поддержку электората. Есть и искренне верующие бизнесмены, которые вкладываются в строительство храмов и сохранение памятников. «Таковых немного, ведь еще из Евангелия мы знаем, что Мамона легко заставляет служить себе, а не Богу и не ближнему. Да, в Российской империи были состоятельные христиане-предприниматели, которые служили церкви и русской земле. Но пока эта традиция не вернулась, исключения слишком редки»,— отмечает он.

Деликатный вопрос

По словам Георгия Кочеткова, также важно, чтобы представители бизнеса, органов власти, общественности и РПЦ деликатно решали вопрос о месторасположении того или иного нового храма, чтобы не было конфликта, подобного тому, который недавно произошел в Екатеринбурге. «Проблема решается только одним способом. Церковь, христиане должны научиться жить вместе и жить на свои средства. То и другое в наших людях было вытравлено после 1917 года. В церкви должны появиться и даже уже появляются свободные объединения верующих, независимые, в том числе финансово, это духовные союзы, общины, братства. Пусть люди собираются и сами решают, где и какой им построить храм, как они будут его содержать. Истинная вера и благочестие лучше растут не сверху, а снизу»,— подчеркивает священник.

По мнению Алексея Корнеева, основной проблемой, приводящей к конфликтам между местным населением и региональными властями из-за строительства религиозных сооружений, является не плохое отношение россиян к православию, католицизму или исламу как таковым, а недоверие к властям. Люди, что в провинции, что в столицах, уже настолько привыкли к тому, что им на каждом шагу врут, что относятся с недоверием к любым инициативам местных властей. При этом нарочитое навязывание некоторых положений, касающихся культовых и религиозных направлений, все чаще вызывает у многих наших сограждан раздражение, так как россияне, в том числе и верующие, понимают, что под соусом заботы об идентичности народа и исповедуемой в регионе религии власти пытаются навязать искусственно создаваемую «национальную идею».

Артем Алданов