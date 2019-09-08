В Канаде почти 500 тыс. человек остались без света из-за урагана Дориан

Более 489 тыс. человек стались без электричества в канадских провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда из-за урагана Дориан, сообщает телеканал CTV. Несмотря на то, что Дориан ослаб до посттропического шторма, порывы ветра достигают 150 км/ч, прибрежные волны могут достигать 15 м.

Из-за штормового ветра оборваны несколько линий электропередач, повалены деревья, в городе Галифакс обрушился строительный кран. Для ликвидации последствий урагана задействованы до 700 военнослужащих. Также в восстановительных работах примут участие более 600 электриков. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у острова Барбадос в Карибском море 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана и достиг США. Режим ЧП ввели в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, были эвакуированы более 1 млн человек. По данным UBS Group, страховые компании понесут $25 млрд убытков.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».