ИКМО «Черная речка» игнорирует решения судов и приставов по делу кандидата в муниципалы

Избирком муниципального образования «Черная речка» не исполнил решение Санкт-Петербургского городского суда, который обязал ИКМО зарегистрировать кандидатом в депутаты местного созыва представителя «Справедливой России» Павла Чупрунова.

Господин Чупрунов обратился в службу судебных приставов по Приморскому району, которые, по их словам, передали исполнительный лист в ИКМО 5 сентября. Согласно этому листу, кандидат должен был быть зарегистрирован до 22:00 того же дня. Однако удостоверение зарегистрированного кандидата он не получил.

Вечером 5 сентября Павел Чупрунов, по его собственным словам, пришел к помещению ИКМО, в котором в тот момент еще находились сотрудники, однако дверь ему не открыли. Кандидат вызвал полицию и зафиксировал это в прокуратуре. На следующий день он посетил ФССП по Приморскому району, где ему сообщили, что дело передано в городское управление ведомства, и им якобы занимается отдел по особо важным исполнительным производствам.

Кандидат обратился в прокуратуру, описав сложившуюся ситуацию. Ответить ему обещали 7 сентября. Также он написал жалобы в Центральную избирательную комиссию и администрацию президента РФ.

В случае если в единый день голосования 8 сентября фамилии Павла Чупрунова не окажется в бюллетенях, он намерен добиваться отмены выборов в совет МО «Черная речка». «Мне кажется, есть хорошие шансы (на отмену выборов — “Ъ-СПб”). Для этого нужно будет собрать полный пакет нарушений ИКМО, а их очень много».

Кроме того, господин Чупрунов собирается оспорить в суде действия Следственного комитета РФ. «По телефону мне сказали, что передали мою жалобу в Роспотребнадзор. Я не понял, зачем они это сделали. Им ее обязательно вернут»,— подчеркнул он.

Олег Дилимбетов