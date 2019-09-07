Все на фитинг

Крупный промышленный стартап из Чайковского — АО «Новые фитинговые технологии» — стал ответчиком по двум искам о банкротстве. Суммарный объем требований может превысить 2,5 млрд руб. На заводе считают, что кредиторы лишь запугивают компанию. Однако за год убытки стартапа выросли уже в пять раз.



ПАО «Сбербанк России» подал иск к АО «Новые фитинговые технологии» о признании последнего банкротом. Соответствующий иск поступил в краевой арбитраж 5 сентября. По данным «СПАРК-Интерфакс», кредитор уже высказывал намерение обратиться с таким иском в мае 2019 года. Сумма долга не разглашается, однако из открытых источников известно, что Сбербанк в 2016 году открыл компании кредит с лимитом в 2,2 млрд руб.

Напомним, завод компании «Новые фитинговые технологии» в Чайковском был введен в эксплуатацию летом 2017 года в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб.

Льготы инвестору обеспечивались в рамках специнвестконтракта. Ранее сообщалось, что завод оснащен уникальным оборудованием и способен производить продукцию, превосходящую рыночные аналоги, поэтому ключевая задача на ближайшую перспективу — обеспечить загрузку производства заказами как российского, так и зарубежного рынка с использованием существующих инструментов поддержки.

Правительство Пермского края активно поддерживает инициативы инвестора и управленческой команды «НФТ» — предприятие уже получает субсидии Министерства промышленности и торговли России на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и участвует в реализации «дорожной карты» по продвижению продукции пермских предприятий в ПАО «Газпром».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Новых фитинговых технологий» в 2018 году составила 424 млн руб. против 306 млн годом ранее. Существенно увеличились убытки — со 121 млн до 643 млн руб. АО принадлежит трем компаниям, зарегистрированным на Кипре (Fisome Holdings LTD, Athienitis Central Building, «Битарес Менеджмент ЛТД»). В совет директоров АО входят Дмитрий Бирковский, Алексей Гаврилов, Евгений Даниличев, Сергей Леонов и Михаил Пинаев. Генеральным директором является Александр Ваулин.

Отметим, что «Новые фитинговые технологии» уже третий раз становятся ответчиком по иску о признании банкротом. В 2018 году банкротства компании потребовало ООО «Неразрушающий контроль» из-за долга в 500 тыс. руб., однако производство по делу было прекращено после того, как ответчик погасил долг. В 2019 году банкротства потребовало ООО «Дока», заявившее о долге в 4,8 млн руб. Иск был подан с нарушениями, поэтому суд отложил рассмотрение дела до 12 сентября.

Получить комментарий от гендиректора завода не удалось, так как он находится в отпуске. В юридическом отделе компании пояснили, что не планируют предпринимать каких-либо действий в связи с иском Сбербанка: «Это такой метод борьбы — сыпать исками и запугивать». В Сбербанке иск не комментируют.

Юлия Сырова