В Петербурге после реконструкции отрыли несколько садов и скверов

В пятницу, 6 сентября, в Центральном районе Петербурга после проведения работ по благоустройству для посетителей открыли сад на Гангутской улице. На территории зеленой зоны появились качели, детская горка, подвесной мостик и спортивная игровая площадка. Вокруг разбиты яркие цветники и установлены скамейки, а на обновленных газонах высажены саженцы рябины, лиственницы и клена, а также более 100 новых кустов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в городской администрации, работы по благоустройству выполнены в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Помимо сада на Гангутской улице после капремонта и реконструкции также открыты сквер на Мытнинской улице, сквер между 9-й и 10-й Советскими улицами, зеленый участок на Кирочной, 61 и Рощинский сад в Московском районе.

Напомним, что всего в этом году в Петербурге намерены благоустроить 145 таких объектов. На эти цели из городского бюджета выделено более 4 млрд рублей.