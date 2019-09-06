Активисты просят ООО «Храм Святой Екатерины» пересмотреть сумму ущерба за снос забора во время протестов

Инициативная группа граждан Екатеринбурга подала обращение в ООО «Храм Святой Екатерины» с просьбой пересмотреть сумму ущерба по уголовному делу о сносе забора в сквере у театра драмы, чтобы «снять напряженность в городском сообществе».

По данным уголовного дела по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), возбужденное по инициативе ООО «Храм Святой Екатерины», компания оценила ущерб забора на сумму более 923,2 тыс. руб. Активисты называют его «завышенным: он рассчитан исходя из повреждений 176 секций, хотя на самом деле их было гораздо меньше». «Предлагаем Вам, опираясь на православные ценности, с целью сохранения мира, согласия и стабильности рассмотреть возможность примирения сторон для прекращения уголовного преследования»,— говорится в обращении. Под документом подписались 27 человек.

Напомним, уголовное дело полиция возбудила после майских протестных акций в сквере около театра драмы, где планировалось строительство храма Святой Екатерины. Протесты начались после установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки. Акции продолжались с 13 по 16 мая, за это время были задержаны около 100 человек. После вмешательства президента России Владимира Путина, местные власти решили провести опрос об отношении горожан к проекту строительства. Позже спонсоры и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте, а забор был демонтирован.