Пермская ГРЭС купит корм для рыб на 4 млн рублей

АО «Интер РАО — Электрогенерация» объявило запрос предложений на поставку корма Aquarex для рыбного хозяйства Пермской ГРЭС. Как указано в техзадании, корма предназначены для кормления молоди и племени осетровых рыб и поставляются двумя партиями: в феврале и в августе 2020 года. Корма должны быть полнорационными и сбалансированными, содержать белки, жиры, клетчатку, витамины и микроэлементы в оптимальном соотношении, обеспечивающем нормальный рост и развитие рыбы.

Максимальная цена контракта определена в 4,3 млн руб. Итоги подведут 28 ноября 2019 года.

Пермская ГРЭС расположена в Добрянке и является крупнейшим производителем электроэнергии Пермского края, четвертой по мощности тепловой электростанцией в России. Установленная мощность – 3363 МВт (3 паросиловых энергоблока по 820 МВт, один парогазовый мощностью 903 МВт). Основной и резервный вид топлива – природный газ.