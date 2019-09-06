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Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

«Новое явление — salmon gold»

Анна Минакова — о том, как новый оттенок золота спасает экологию

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Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает об экотренде и объясняет, как добыча золота влияет на восстановление рек.


Цвета золота не ограничиваются привычными белым, желтым и розовым. Как-то в «Стиле» мы уже рассказывали о богатстве спектра сплавов, среди которых есть и зеленое золото, и «волшебное» (так назвал свое золото с керамикой производитель швейцарских часов Hublot). Рассказывали мы и о фирменных, разработанных одной маркой оттенках золота, например, золоте «беж» от Chanel, которое французский дом активно использует в своих часах и ювелирных украшениях.

Но и это не все. Новое явление — salmon gold. Можно было бы подумать, что это новый оттенок золота лососевого оттенка, но не все так просто. На самом деле, это экологическая инициатива, совмещающая использование старых месторождений с восстановлением природных ареалов обитания рыб. Среди видов рыб как раз — лососевые, отсюда и название. Это инициатива американской некоммерческой организации Resolve, и заключается она в том, чтобы вновь начать разрабатывать старые месторождения Аляски, Юкона и Британской Колумбии. Начали с Аляски и Jack Wade Creek. Намытое золото идет на продажу, а средства от продажи — на восстановление реки.

Проект был заявлен еще в прошлом году, позднее к нему присоединились новые партнеры, которые заставляют за ним пристально следить. Сначала — Apple, а совсем недавно — Tiffany & Co. Что компании создадут, используя salmon gold, мы увидим уже совсем скоро.

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