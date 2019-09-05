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Директором по инвестициям «Магнита» стал выходец из «Ленты» Андрей Бодров

На должность директора по инвестициям ПАО «Магнит» назначен Андрей Бодров. Ранее он занимал пост директора по слияниям и поглощениям в торговой сети «Лента», сообщили в пресс-службе ритейлера.

Господин Бодров будет отвечать за разработку и реализацию стратегии управления инвестициями и аллокации капитала, разработку стратегии и проведение сделок M&A, оценку эффективности развития «Магнита», а также за управление портфелем стратегических проектов.

В «Ленте» Андрей Бодров руководил проведением целого ряда сделок, в частности, по покупке сети K-Ruoka и супермаркетов Holiday Group, стратегической аренде гипермаркетов, ранее работавших под брендом «НАШ», а также подписанием стратегического контракта с ADG Group на аренду супермаркетов в Москве. Также господин Бодров возглавлял работу по нескольким проектам по оценке новых потенциальных бизнес сегментов и поддержке существующей базы магазинов в некоторых регионах.

До «Ленты» Андрей Бодров занимал различные позиции в Morgan Stanley, VTB Capital, Deutsche Bank и Renaissance Capital, где специализировался на секторах розничной торговли и потребительских товаров и участвовал во многих знаковых сделках M&A и на рынках капитала.

По мнению гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, господин Бодров позволит ритейлеру повысить эффективность капитальных затрат, стратегических и инвестиционных решений компании.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце июня этого года генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Вслед за госпожой Наумовой из «Магнита» постепенно стали уходить все привлеченные ей на должности топ-менеджеров выходцы из Х5. Ян Дюннинг пришел в «Магнит» в конце прошлого года с позиции гендиректора «Ленты».

Дмитрий Михеенко


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