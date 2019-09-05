Компанию «Донметалл-2000» просят признать банкротом

В арбитражный суд Ростовской области поступил иск о банкротстве ООО ПКФ «Донметалл-2000», соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Иск подало ООО «Стэм». Владелец компании Федор Осканов сообщил „Ъ-Юг“, что требования предприятия аналогичны тем, что были предъявлены в гражданском иске. Согласно данным, опубликованным в картотеке суда, ранее ООО «Стэм» подавал к ООО ПКФ «Донметалл-2000» иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма требований составила почти 1,2 млн руб. Суд постановил полностью удовлетворить иск.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ПКФ «Донметалл-2000» зарегистрировано в Гуково Ростовской области в 2000 году. Предприятие принадлежит Людмиле Щаблыкиной, матери депутата Госдумы РФ от Ростовской области Максима Щаблыкина. Основной вид деятельности компании — торговля автотранспортными средствами. Выручка в 2017 году составила почти 492 млн руб., чистая прибыль — 6,7 млн руб.

ООО «Стэм» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2005 году. Владельцем является Федор Осканов. На сайте компании указано, что она осуществляет комплексные поставки сварочных материалов и оборудования на производственные предприятия РФ. Выручка предприятия в 2017 году составила почти 518 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Кристина Федичкина