Бывшего прокурора осудили, но не наказали

В Перми суд приговорил бывшего руководителя управления Ростехандзора, в прошлом краевого прокурора Александра Кондалова к штрафу за превышение должностных полномочий. Как установили следствие и суд, он незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов (ОПО), содержавшие ложные сведения о классе их опасности. Приговор был вынесен заочно, при этом к господину Кондалову была применена амнистия, принятая в связи с 70-летием Победы. Бывший госслужащий освобожден от отбывания наказания, судимость с него снята.

Ленинский районный суд вынес заочный приговор бывшему руководителю Западно-Уральского управления Ростехнадзора, экс-прокурору Пермского края Александру Кондалову. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорен к штрафу в размере 80 тыс. руб. В то же время он был освобожден от наказания в связи с применением акта амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (это возможно в тех случаях, когда преступление было совершено до принятия Госдумой постановления об амнистии.— “Ъ”).

Напомним, история с уголовным преследованием Александра Кондалова началась в марте 2017 года, когда следственным отделением УФСБ по Пермскому краю было возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Как считает следствие, в 2013–2014 годах, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора, господин Кондалов подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов дочерних структур ПАО ЛУКОЙЛ, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах. В ходе следственных действий сотрудники ФСБ изъяли более 127 млн руб. наличными. Сам господин Кондалов к моменту возбуждения дела уехал в Израиль и объявлялся в розыск.

Уголовное дело было направлено в суд, который по ходатайствам защиты и гособвинения рассматривал его в закрытом режиме. При этом источники утверждают, что господин Кондалов якобы приезжал в Россию под гарантии того, что не будет задержан. Кроме того, по данным источников, на стадии ознакомления с материалами уголовного дела он признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге суд рассматривал его уголовное дело в общем порядке, при этом Александр Кондалов ни на одном заседании не присутствовал.

Как сообщает портал «59.ру», по итогам судебных прений гособвинитель Дмитрий Красноперов предложил суду приговорить подсудимого к штрафу в размере 80 тыс. руб. Стоит отметить, что штраф является самым мягким наказанием по ч. 1 ст. 286 УК РФ, а максимальным — четыре года лишения свободы. В то же время 80 тыс. руб. – это предельная сумма штрафа, предусмотренная за это преступление. Господин Красноперов комментировать итоги и ход процесса отказался, пояснив, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Дмитрий Астахов, Пермь