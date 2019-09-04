Забывчивость привела полицейского к увольнению

Как стало известно “Ъ”, Свердловский облсуд подтвердил решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о законности увольнения заместителя руководителя отдела №4 СУ УМВД России по Екатеринбургу Иракли Хамояна. Он был уволен из органов в январе в связи с утратой доверия. Причиной послужило обнаруженное в ходе прокурорской проверки незадекларированное имущество господина Хамояна. Истец настаивал, что не знал правил заполнения документов о доходах и расходах, а уволили его из-за национальности.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда рассмотрела жалобу замначальника отдела №4 СУ УМВД России по Екатеринбургу Иракли Хамояна о признании увольнения незаконным. В августе суд отказал в удовлетворении жалобы, подтвердив решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

Иракли Хамоян был уволен из органов внутренних дел в январе этого года. Основанием стала проведенная по представлению прокуратуры проверка соответствия расходов доходам. Поводом для представления стало то, что господин Хамоян не отразил расходы по приобретению двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге и двух легковых автомобилей «Шевроле Круз» — 2013-го и 2014 годов выпуска. Таким образом, в 2016 году он с супругой приобрел имущества на 3,9 млн руб.— больше, чем их доход за три предыдущих года (2,1 млн руб.).

Уже в ходе служебной проверки обнаружились и другие нарушения в декларациях за 2016 и 2017 годы. Иракли Хамоян не отразил доходы от продажи легковых автомобилей «Мицубиси Оутлендер» 2014 года выпуска за 990 тыс. руб., «Шевроле Круз» 2013 года — за 240 тыс. руб., «Шевроле Круз» 2014 года — за 150 тыс. руб. Он не указал принадлежащий ему автомобиль ГАЗ-330202 2007 года выпуска, а также два действующих расчетных счета и счет по вкладу для погашения ипотечного кредита. В справке о доходах жены он не отразил 750 тыс. руб. от продажи доли в квартире, полученной в наследство от умершей в 2015 году матери, принадлежащий ей земельный участок и долю в квартире в Сысертском районе, счет в банке, закрытый в январе 2016 года, и действующий счет по вкладу.

Однако господин Хамоян с увольнением не согласился. Он утверждал, что не был ознакомлен с результатами проверки, а выявленное правонарушение является малозначительным.

Он также отметил, что не знал правил заполнения документов, подтверждающих расходы и доходы, поскольку работодатель не проводил соответствующего обучения. В результате в феврале Иракли Хамоян обратился в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с иском к ГУ МВД России по Свердловской области. Он требовал признать увольнение незаконным, восстановить его на службе и взыскать оплату вынужденного прогула в размере более 192,7 тыс. руб. Тогда суд в требованиях отказал, и господин Хамоян обжаловал решение.

В апелляционной жалобе Иракли Хамоян вновь указывал на отсутствие знаний по заполнению деклараций о доходах и утверждает, что увольнение произведено из-за его национальности. Впрочем, суд этому подтверждений не нашел, поскольку истец не оспаривал сам факт непредставления сведений. «Суд счел не основанными на законе доводы истца о том, что работодатель был обязан провести занятия по заполнению справки о доходах. Обязанность представлять эти сведения возложена на сотрудника органов внутренних дел федеральным законом № 342 "О службе в органах внутренних дел", а также предусмотрена его должностной инструкцией»,— говорится в определении суда. Утверждение господина Хамояна, что о наличии автомобиля ГАЗ 330202 и гаража он не сообщил из-за забывчивости, суд также не принял во внимание, поскольку это не освобождает его от служебных обязанностей. «Доводы истца о том, что ответчик при принятии решения об увольнении учитывал его национальную принадлежность, какими-либо достоверными доказательствами не подтверждены»,— сообщается в решении.

В ГУ МВД по Свердловской области оперативно получить комментарий не удалось.

Анна Лапина, Екатеринбург