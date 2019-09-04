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В Сочи из временного жилья выселена семья с онкологическим больным

Судебные приставы выселили из пансионата «Нептун» жителей Сочи Андрея и Наталью Мартыновых. Люди, не имеющие другого жилья, оказались в буквальном смысле на улице – на территории пансионата, сообщил “Ъ-Юг” Владимир Кимаев, активист Экологической вахты по Северному Кавказу. В помещении для временного проживания семья оказалась после изъятия земли под олимпийскую стройку, Андрей Мартынов болен онкологическим заболеванием.

Мэрия Сочи в своем комментарии пояснила, что семья Мартыновых, не оформившая права на участок в Адлере, не могла претендовать на компенсацию за изымаемую землю. «Тем не менее администрация Сочи предложила компромиссные варианты, в том числе выделение участков под ИЖС или трудоустройство в муниципальном учреждении с предоставлением места в общежитии. Отказавшись от всех предложений и заселившись в муниципальный маневренный фонд, Мартыновы не предприняли мер для самостоятельного решения вопроса и жили в пансионате «Нептун» без правовых оснований»,– сообщили в пресс-службе мэрии.

Гражданский активист Владимир Кимаев пояснил “Ъ-Юг”, что семья Мартыновых, приехавшая в Сочи из Кирова, стала жертвой обмана: Мартыновы потратили все сбережения на покупку участка в Имеретинской низменности, но владелица участка, получив деньги, отказалась закрыть сделку. По словам господина Кимаева, варианты решения вопроса, перечисленные городской администрацией, были неприемлемыми для семьи Мартыновых.

Анна Перова, Краснодар


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