Кандидат в липецкие губернаторы от КПРФ оказался в полиции после встречи с избирателями

Кандидат в главы администрации Липецкой области от КПРФ, депутат облсовета Сергей Токарев сегодня был опрошен в отделении полиции после встречи с жителями села Становое. Об этом он сам рассказал “Ъ-Черноземье”. «Сотрудник полиции попросил меня проехать в отдел для дачи объяснения: якобы кто-то сообщил о проведении несогласованного митинга. Я пояснил, что никаких митингов, шествий и пикетов не проводил, а просто встречался со своими избирателями. Люди звонят, просят приехать, я назначаю время и приезжаю»,— пояснил господин Токарев.

По словам кандидата, полиция будет передавать его объяснения в прокуратуру для принятия дальнейшего решения: «Думаю, эта история будет иметь продолжение». В пресс-службе УМВД по Липецкой области от комментариев отказались. Собеседник “Ъ-Черноземье”, близкий к администрации Становлянского района, утверждает, что господин Токарев якобы сам настоял на даче объяснений в отделении. Коммунист назвал это «ерундой»: «Я заявил, что в моих действиях нет нарушений, любые объяснения я готов дать прямо на месте. Но у полицейского не оказалось с собой нужных документов».

Напомним, в выборах 8 сентября помимо Сергея Токарева будут принимать участие врио губернатора Игорь Артамонов («Единая Россия»), депутат облсовета Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), гендиректор ООО «Топаз» Андрей Плотников («Коммунисты России») и начальник Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России Андрей Григорьев («Патриоты России»). При этом муниципальный фильтр не сумели преодолеть депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР), директор ООО «Стд-девелопмент» Вадим Давыдов, (Казачья партия), директор сельхозкооператива «Суше» Евгений Третьяков (Аграрная партия) и депутат облсовета Олег Хомутинников (ПАРНАС).

Подробнее о предвыборной ситуации в Липецкой области — в материале “Ъ” «Антисельсоветская пропаганда».

Андрей Прах