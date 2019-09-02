Антисельсоветская пропаганда

Жители Липецкой области 8 сентября впервые с 1998 года выберут себе нового губернатора. Сменить ресурсного и местами эпатажного Олега Королева рассчитывает бывший заместитель Германа Грефа Игорь Артамонов, который за неполный год правления сформировал реноме прагматичного, хотя и не всегда предсказуемого, топ-менеджера-технократа. Он старается дистанцироваться от политического процесса, однако во многом действует методами старой власти, пресловутого «сельсовета», как называют ее технологи врио губернатора.

Липецкая область — агарный регион с традиционно высокой долей промышленного производства. Особняком здесь стоит Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина, который формирует более 40% областного бюджета, а также особая экономическая зона (ОЭЗ) «Липецк» — одна из немногих эффективных ОЭЗ в стране. Практически вся постсоветская история Липецкой области связана с Олегом Королевым: в течение шести лет он был спикером областного совета депутатов, в течение восьми лет — членом Совета федерации (с 1996 по 1998 год — заместителем председателя Совета федерации), а последние 20 лет занимал должность главы областной администрации (в Липецкой области до сих пор официально нет должности губернатора).

На федеральном уровне господин Королев хорошо известен публике как автор забавных высказываний, которые он активно постил в Twitter.

Внутри региона этот образ сочетался с высоким уровнем контроля. За время правления Олег Королев и его окружение замкнули на себе не только политическую, но и во многом экономическую жизнь региона, чиновники самого высокого уровня имеют здесь бизнес-интересы в строительстве и сельском хозяйстве. Несмотря на это администрация господина Королева всегда демонстрировала результат, достаточный для лояльности Кремля. На последних выборах в 2014 году процент поддержки действующего губернатора был лучшим за всю его карьеру — 81,3%.

Чем известен Игорь Артамонов Читать далее

На этом фоне банкир Игорь Артамонов, с 1992 года непрерывно работавший в Сбербанке, стал для региона настоящим открытием. Не имея опыта в публичной политике, да и вообще хотя бы минимального опыта госслужбы, он с первых дней после назначения в октябре 2018 года делал ставку на личную харизму. Господин Артамонов не стесняется вести себя так, как привык на высокой должности в банке: требовательно, резко, иногда надменно. Уставшему от несменяемой власти населению Липецкой области новый руководитель пришелся по душе (на его Instagram за полгода подписалось 54,8 тыс. человек), тем более что он предстал перед ними в образе уборщика авгиевых конюшен.

Совсем иначе временного губернатора встретила номенклатура, которая если не ждала преемника, выбранного Олегом Королевым, то как минимум надеялась на приход земляка. Как только прошел первый мандраж после назначения, консолидированная липецкая элита начала разжимать пружину «внутреннего сопротивления». Каждое неосторожное высказывание Игоря Артамонова (например, приписываемая ему фраза «это вы мало зарабатываете, а не цены высокие»), каждый неудобный факт его биографии (задекларированный доход за 2017 год свыше 130 млн руб. или недвижимость супруги в Германии) сразу становились поводом для массированной критики. Расцвели липецкие анонимные Telegram-каналы. Политтехнологи врио быстро осознали плюсы и минусы сложившейся конфронтации и вербализовали образ врага — «сельсовет». Этим словом стали обозначать все старое, коррумпированное, панибратское в Липецкой области, это старая команда, которая держится за свои кресла.

«В Липецкой области резко посвежело: закончился 20-летний период правления Олега Королева» — такими словами начинается одна из агиток, которую штаб Игоря Артамонова размещает в местных СМИ.





У старых политиков это вызывает закономерное раздражение. «Хотят создать контраст. А если мы обозлимся? — говорит один из видных представителей "сельсовета".— Грозятся, что устроят нам в 2020 и 2021 годах (выборы в городской и областной советы.— “Ъ”). А если мы им в 2019-м устроим?»

Сам Игорь Артамонов прежнюю власть публично не критикует и придерживается тактики «о Королеве или хорошо, или ничего». Придя в регион, он первым делом отправил предшественника в Совет федерации, где для него уже давно держала место технический сенатор Ираида Тихонова. С кадровой перезагрузкой господин Артамонов не спешит, его назначения носят точечный характер, а в администрации продолжают сидеть многие представители старой команды. Даже вице-губернатор Юрий Божко — правая рука Олега Королева — после отставки был сохранен в статусе советника. Сейчас ему пытаются выбить должность уполномоченного по правам предпринимателей, несмотря на открытый протест бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Впрочем, локальные столкновения с «сельсоветом» у врио губернатора периодически возникают. Показательным стало противостояние с мэром Липецка Сергеем Ивановым, которого Олег Королев видел своим преемником (и даже пытался навязать Кремлю, как говорят в кулуарах областной администрации). В определенный момент Игорь Артамонов обрушил на него всю мощь административного ресурса, буквально каждую неделю критикуя за плачевное состояние ЖКХ, и прямым текстом призвал уйти в отставку. Ситуация обнажила «очаг сопротивления» в среде городских депутатов, многие из которых заступились за градоначальника: «Мы его выбирали, нам его и снимать». Принципиальный торг продолжался несколько недель, после чего господин Иванов все-таки согласился уйти. На его место временный губернатор поставил Евгению Уваркину (основатель ГК «Трио»), которая, как и он, не имеет опыта публичной политики. Врио фактически «вручную продавил» горсовет. В итоге за нее проголосовали 25 из 36 депутатов при 25 необходимых.

«А у вас есть доказательства, что на депутатов кто-то давил? Закон соблюден? Тогда какие вопросы?» — парирует нападки противников Игорь Артамонов. Он не любит публично объяснять свои решения. Про Евгению Уваркину, которая также близка к Олегу Королеву, как и бывший мэр Иванов, говорит: «Отличный менеджер, мне такие нужны. Протеже (Олега Королева.— “Ъ”), не протеже, главное, чтобы давала результат. Уваркина из 100 тыс. га плохих хозяйств конфетку сделала. Мне нужны люди, которые своей энергией могут пробивать все вокруг. Она подходит под описание». Подобно топ-менеджеру крупной корпорации, который не обязан отвечать на неудобные вопросы, господин Артамонов уходит в формализм, оставляя за скобками любые нестыковки этического характера. «Мы где-то нарушили закон? — комментирует он назначение на должность вице-губернатора по строительству и ЖКХ молодого банкира Ильи Тузова.— Вы на результат смотрите, образование и подготовку. И что ему не 65 лет». Возрастную планку для своих назначенцев он установил на уровне 35–40 лет.

Новый глава региона с удовольствием отыгрывает естественный образ аполитичного топ-менеджера, для которого важен результат (благосостояние липчан), а не средства его достижения (политическая борьба).

«Экономика съедает любую политику на завтрак»,— говорит он. Господин Артамонов акцентирует внимание на том, что избирательная кампания проходит без единого билборда с его изображением, вместо агитации деньги пошли на печать бесплатной азбуки для первоклассников. Врио старается привнести в Липецкую область свое понимание политического процесса, заменив его процессом корпоративным, однако пока прибегает к технологиям старой власти. Во многом — вынужденно.

Например, он не смог отмежеваться от «Единой России» (ЕР) — пресловутого «сельсовета», хотя с самого начала подчеркивал свой беспартийный статус и заигрывал с самовыдвижением (соответствующий закон вносился в облсовет три раза). В итоге, когда за неделю до объявления выборов господин Артамонов заявился на праймериз ЕР, свое решение он объяснил так: «Не каждый сейчас готов идти на выборы от партии. Я не боюсь». И, видимо, не сдержавшись, легонько пнул местных единороссов, пообещав «очистить» партию. Но и здесь ему в итоге пришлось отступить, спустя некоторое время он уже вторил ЕР: «Я не член партии, как я могу лезть в партийную работу?»

Политический ландшафт Липецкой области к концу правления Олега Королева в значительной мере претерпел изменения. В 2014 году губернатор без проблем отрезал от выборов единственную конкурентную силу — местный обком КПРФ — и переизбрался в референдумных условиях. На нынешних выборах перед командой Игоря Артамонова, которую возглавляет прикомандированный экс-вице-губернатор Подмосковья Александр Костомаров, маячил куда более неприятный конкурент — депутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Шерин. Он с первых дней кампании бросился в атаку на врио губернатора и ожидаемо не собрал нужного количества подписей муниципалов. Не пропустить на выборы вторую парламентскую партию в такой ситуации было бы опрометчиво, поэтому выдвиженец КПРФ, депутат облсовета Сергей Токарев, за считаные дни до окончания регистрации успел собрать более сотни недостающих автографов. Похоже, закаленные в боях с муниципальным фильтром коммунисты станут главными бенефициарами единого дня голосования, с каким бы результатом он ни прошел. При этом в обкоме КПРФ «договорняк» с новой властью отрицают, объясняя успех проявленным упорством. «Это будут первые губернаторские выборы в области, в которых примет участие кандидат КПРФ»,— гордо заявляет первый секретарь обкома Николай Разворотнев, обещая второй тур.

Сергей Токарев 8 сентября действительно будет главным конкурентом врио губернатора: отчасти — из-за общей активизации протеста, отчасти — из-за неплохой предвыборной кампании (хотя бы на фоне пассивного кандидата от «Справедливой России» Ларисы Ксенофонтовой).

Это понимают и в команде господина Артамонова, и главному оппоненту подобрали соответствующих соседей по бюллетеню. «Еще один коммунист — есть, за социализм — есть, молодой — есть. Они меня по кусочкам разбирают, пытаются голоса растянуть»,— говорит Сергей Токарев. Кроме него, врио и госпожи Ксенофонтовой в бюллетене еще кандидат «Коммунистов России» Андрей Плотников и выдвиженец «Патриотов России» Андрей Григорьев. Не прошли муниципальный фильтр кроме господина Шерина Вадим Давыдов, выдвинутый Казачьей партией, Евгений Третьяков (Аграрная партия) и Олег Хомутинников от ПАРНАС. Местный координатор «Открытой России», депутат облсовета Олег Хомутинников в 2016 году был избран в заксобрание по списку ЛДПР, но затем покинул партию и перешел во внесистемную оппозицию. Господин Хомутинников еще в прошлом году заявил о намерении баллотироваться в губернаторы и в случае регистрации мог бы создать дополнительные проблемы для врио, но региональный закон о самовыдвижении так и не был принят, а возможности преодолеть муниципальный фильтр у него не оказалось.

Говорить о муниципальном фильтре Игорь Артамонов не хочет, все также переходя к формальностям: «Шерин не собрал подписи муниципальных депутатов. Почему ЛДПР не работала на местных выборах, чтобы обеспечить ему выдвижение? Вот вы член "Единой России", к вам приходит член другой партии и просит подпись — это нормально? Я депутатов не выбирал, это было не при мне, я к ним отношения не имею. Почему депутаты не оказали ему доверия — это его проблемы»,— поясняет господин Артамонов. При этом автографы депутатов «Единой России» в своем подписном листе он оставляет за скобками: «Я им понравился. Такая жизнь».

Политолог Владимир Слатинов полагает, что за неполный год своего правления Игорь Артамонов сумел перебороть отторжение местных элит и прийти с ними к определенному компромиссу, однако он до сих пор остается непредсказуемым чужаком, гарантии и договоренности с которым еще должны пройти проверку на прочность. «Артамонову, как и Королеву в 2014 году, нужен референдум. У Олега Петровича это получилось без проблем, у врио — не до конца. Если Липецк и Елец покажут протестную мобилизацию, может возникнуть "эффект Уваркиной", когда победа главного кандидата будет на грани. Это выгодно и коммунистам как заявка на выборы в городской и областной советы, и "сельсовету"»,— считает эксперт.

Андрей Прах, Воронеж