«Ашан» закроет в сентябре гипермаркет в Красноярске

В сентябре ритейлер «Ашан» закроет свой единственный гипермаркет в Красноярске, сообщили “Ъ” в компании. В открытие магазина, состоявшееся в 2018 году, «Ашан» инвестировал 370 млн руб. Магазин был самым удаленным на восток от Москвы среди всех городов присутствия компании. Его площадь, как отмечали в «Ашане», составляла 4,8 тыс. кв. м.

Ранее региональные СМИ писали, что «Ашан» также планирует закрыть два гипермаркета в Барнауле. В пресс-службе «Ашан ритейл Россия» уточнили, что магазины в Барнауле продолжают работу в текущем режиме. Также в компании отметили, что работа магазинов компании в Новосибирске оценивается положительно и планов по их закрытию нет.

«У компании нет и никогда не было планов по уходу из России. В рамках перехода на новую бизнес-модель мы проводим комплексный анализ показателей всех магазинов. Мы оцениваем эффективность того или иного магазина. На данном этапе было принято решение перераспределить ресурсы внутри компании и развивать новые форматы. Решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Решение основано исключительно на показателях эффективности»,— уточнили в компании. «Ашан» сообщил, что всего в 2019 году закроет около 30 магазинов в России.

Оксана Павлова