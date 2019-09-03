Собственника особняка на Университетской набережной вновь оштрафовали на 30 тыс. рублей

Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности владельца памятника регионального значения «Дом А.Черкасского (Риттера)» Бориса Берсона за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в марте комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников проверил состояние здания на Университетской набережной, признав нарушение требований сохранения и отсутствия работ по реконструкции объекта. За совершение административного правонарушения владелец особняка, совладелец холдинга «Адамант» Бориса Берсон оштрафован на 30 тыс. руб.

В пресс-службе судов напомнили, что Василеостровский районный суд и ранее штрафовал господина Берсона из-за нарушения требований охраны памятника.