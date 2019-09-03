Александр Никитин повысил Сергея Юхачева до и.о. вице-губернатора

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначил начальника управления экономполитики региона Сергея Юхачева исполняющим обязанности заместителя главы администрации области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Глава региона представил господина Юхачева коллегам в новом статусе сегодня на оперативном совещании.

Сергей Юхачев занимал пост главы управления экономической политики администрации Тамбовской области с 2011 года. В 2016-2017 годах принимал активное участие в разработке стратегии развития Тамбовской области на период до 2035 года. С 2018 года является профессором кафедры «Экономика» Тамбовского государственного технического университета.

Мария Старикова