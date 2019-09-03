В Снежинске задержали мужчину, «заминировавшего» детский сад

Полицейские Снежинска задержали 40-летнего неработающего местного жителя, которого подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, уголовное дело в отношении мужчины возбуждено из-за сообщения о взрывном устройстве, заложенном в одном из детских садов города. Задержанный пояснил, что совершил правонарушение после ссоры со своей знакомой.

В региональном полицейском главке уточняют, что никаких предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, в ходе обследования здания и территории детсада не обнаружено. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.