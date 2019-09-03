«Рубин» продал «Краснодару» самого дорогого футболиста

Самый дорогой на сегодняшний день футболист «Рубина» Егор Сорокин подписал пятилетний контракт с «Краснодаром», передает пресс-служба краснодарской команды. По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего защитника составляет 4 млн евро.

При этом, по условиям контракта, футболист продолжит сезон в Казани на правах аренды. Лишь после этого он присоединится к новому клубу.

Егор Сорокин выступал за «Рубин» с января 2014 года. В 2016 и 2017 годах он играл на правах аренды за «Актобе» и «Нефтехимик». В составе казанцев 23-летний футболист дебютировал в российской премьер-лиге и был вызван в национальную сборную. За «Рубин» защитник сыграл 59 матчей и забил семь голов. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды с шестью мячами.

"Ъ-Казань"