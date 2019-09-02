Губит людей и пиво Его продавца будет судить за хищения и банкротство

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело основателя ООО «Центр торговли пивом» Бахаджана Альжанова. В прошлом успешный предприниматель обвиняется в хищении банковских кредитов на сумму свыше 110 млн руб., а также преднамеренном банкротстве предприятия с целью вывода активов. С предъявленным обвинением пивной магнат не согласился.

В Омске перед судом предстанет предприниматель и президент региональной общественной организации казахов Омской области «Единство» 55-летний Бахаджан Альжанов, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

«Центр торговли пивом» господин Альжанов основал в 2004 году. Одно время фирма была дистрибутором пивоваренной компании «Балтика» в регионе. Она стала одной из самых успешных в своей сфере. С момента создания предприятие ежегодно наращивало выручку. Этот показатель достиг максимальных значений в 2013 году, составив почти 1,7 млрд руб. (при чистой прибыли — 8,6 млн руб.). В мае 2016 года торговую организацию признали банкротом по заявлению ООО «Город экранов»: истец требовал взыскать немногим более 1 млн руб. по договору о размещении рекламы. Арбитражный суд Омской области назначил на предприятии процедуру конкурсного производства.

В 2016 году предприниматель обратился в суд с заявлением о личном банкротстве. Арбитраж сначала ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а в конце июля того же года признал его банкротом и решил реализовать имущество должника. На момент признания господина Альжанова несостоятельным в реестр кредиторов были включены требования на сумму 137,89 млн руб., однако за три года процедуры банкротства она выросла до 170 млн руб. У должника нашли немало имущества, в частности три земельных участка общей площадью более 9,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 172,2 кв. м, квартиру на окраине Омска, две подержанных иномарки BMW X3 и Toyota Land Cruiser и др. В конце июля 2019 года суд завершил банкротство Бахаджана Альжанова.

По материалам дела, должник погасил лишь 25,3% задолженности перед кредиторами — 43,1 млн руб.

В январе 2019 года в отношении предпринимателя полиция завела уголовное дело. По версии следствия, в 2015 году пивной магнат получил в банке «Уралсиб» и Сбербанке кредиты на развитие бизнеса на общую сумму около 115 млн руб. Для создания видимости платежеспособности господин Альжанов, говорится в деле, сначала исправно платил проценты по займам, а потом якобы перестал. Как рассказали “Ъ” в прокуратуре Омской области, помимо хищения средств кредитных организаций главу «Центра торговли пивом» обвинили в искусственном банкротстве предприятия с помощью фиктивных сделок. В результате компания лишилась наиболее ликвидных активов на сумму более 92,5 млн руб., в том числе находившихся в залоге у банков.

Задерживать предпринимателя следователи не стали, ограничившись подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предъявленные обвинения коммерсант отрицает. Он уверен, что сможет доказать свою невиновность в ходе предстоящего судебного процесса. Слушания пройдут в Октябрьском райсуде Омска.

Константин Воронов, Илья Галагуз, Новосибирск