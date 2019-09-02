В Никольском храме Воронежа установили ковчег с привезенными из Европы святынями

В воронежский храм во имя святителя Николая Чудотворца 1 сентября был доставлен ковчег, в котором размещены около 70 святынь. Их привезли в Россию на частном самолете из Франции сначала в Москву, а затем в столицу Черноземья по инициативе мецената, уроженца Воронежа. Он и передал святыни в дар Никольскому храму с благословения митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в храме, в числе святынь — камень из Гефсиманского сада, камень с места допроса и бичевания Иисуса Христа, частицы мощей великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, великомученицы Варвары и других святых подвижников первых веков христианства.

В минувшее воскресенье ковчег торжественно, «с пением величания и славословий святым угодникам», пронесли от входа до иконостаса и установили для всеобщего поклонения на новое место своего постоянного пребывания, уточнили в храме.

Храм во имя святителя Николая Чудотворца был построен в Воронеже к 1720 году. Еще в XVIII веках считался одним из самых посещаемых в городе. Сегодня является культурным объектом федерального значения.

Андрей Цветков