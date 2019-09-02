«Цимлянские вина» в этом году собрали первые 20 тонн винограда

ОАО «Цимлянские вина» планирует запустить производство тихих вин уже в этом месяце, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров в интервью, опубликованном на сайте областного правительства. Предприятие начало сбор и переработку сырья и уже и собрало 20 т винограда сорта Платовский.

«Долги ОАО «Цимлянские вина» выкупил инвестор - ООО «Паритет». Он намерен возобновить работу предприятия. Действующая лицензия у них осталась. На сегодня завод уже сделал заявку на 700 тыс.акцизных марок: 180 тысяч - это вина тихие, остальное – игристые», - сказал в интервью господин Гончаров.

ОАО «Цимлянские вина» — один из известнейших производителей вин (в том числе игристых) в Ростовской области. Предприятие расположено в Цимлянском районе, там же находятся его собственные виноградники. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2016 года АО снизило выручку с 930 млн руб. до 582 млн руб. В 2017 году выручка снизилась до 241 млн руб., и предприятие вышло в чистый убыток размером 143 млн руб. Более года назад «Цимлянские вина» остановили производство из-за ареста банковских счетов, обусловленного задолженностью по налогам. В июле 2018 года в отношении ОАО была введена процедура наблюдения. В феврале его заменили на внешнее управление. В июне этого года предприятие признали банкротом.

Дарья Голякова