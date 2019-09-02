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В День знаний детям из Новосинеглазово исполнили песни Григория Лепса и «Ленинграда»

В одной из школ челябинского поселка Новосинеглазово на концерте ко Дню знаний кавер-группа исполнила песню «Рюмка водки на столе» Григория Лепса и композицию «WWW» группы «Ленинград», в тексте которой упоминается употребление алкогольных напитков. Ролики с записями выступления выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новосинеглазово».

На одной из видеозаписей исполнители говорят, что на праздник их пригласил «большой друг Виталий Паутов». Виталий Паутов – депутат первого созыва Челябинской городской думы, он член партии «Единая Россия».

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