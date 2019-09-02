Евкуров займется модернизацией оборудования полигонов и учебных центров

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу своему заместителю Юнус-Беку Евкурову модернизировать оборудование полигонов, учебных центров и материальную базу по боевой подготовке во всех военных вузах, рассказал сам господин Евкуров во время посещения Московского высшего общевойскового командного училища.

«Сегодня ведь стремительно растет обеспеченность современными образцами вооружений и военной техники. То, конечно, когда офицер приходит и впервые видит новые образцы военной техники — это не есть порядок. Поэтому это все будет, мы будем совершенствовать базу — социальную, учебную, полигонную»,— сказал заместитель министра (цитата по ТАСС).

По мнению господина Евкурова, курсанты и научные роты уже начали совершенствовать учебно-материальную базу с учетом опыта в Сирии.

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Юнус-Бек Евкуров был назначен указом президента на должность заместителя министра обороны России 8 июля 2019 года. Также ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. В его обязанности входит отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил.